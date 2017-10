Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a Soto del Real amb Ignacio González o Jordi Pujol Jr

Els president de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, coincidiran a la presó de Soto del Real (Madrid) amb altres coneguts interns com Ignacio González, Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell i Gerardo Díaz Ferrán, han informat a Europa Press fonts d'Institucions Penitenciàries.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha decretat aquest dilluns a la nit l'ingrés a la presó incondicional sense fiança per als presidents de les dues entitats independentistes per un delicte de sedició.

Sánchez i Cuixart estan acusats de promoure les concentracions del passat 20 i 21 de setembre a Barcelona amb les que es va dificultar la tasca de la comissió judicial que investigava la logística del referèndum l'1 d'octubre suspès pel Tribunal Constitucional.

Amb 78.000 metres quadrats i a 40 quilòmetres al nord de Madrid, Soto del Real és la presó de referència per als jutges de l'Audiència Nacional quan decreten mesures preventives de presó. En aquestes instal·lacions va estar ingressat l'extresorer del PP Luis Bárcenas i el desaparegut Miguel Blesa. L'exbanquer Mario Conde ha estat un altre dels seus interns més cèlebres.

El mòdul 1, que és on ingressen els presos considerats poc conflictius o d'edat elevada, va acollir als caps de la trama Lezo: l'expresident madrileny Ignacio González i el seu germà Pablo. El primer d'ells va ser traslladat a mitjans de juliol al mòdul 10, el conegut com a 'mòdul UNED' per ser el que està habilitat per a l'estudi de carreres universitàries.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press van assenyalar llavors que el trasllat al mòdul 10 es va produir per "falta d'espai" a l'anterior, sense ser sol·licitat per la seva defensa. Va coincidir amb l'ingrés a la presó en aquest mateix centre penitenciari de quatre dirigents de la Federació Espanyola de Futbol, ??entre ells el seu expresident Ángel María Villar.

Un mes més tard que Ignacio i Pablo González, el 25 de maig, va ingressar a Soto del Real l'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell pels delictes de blanqueig i organització criminal. La jutge Carmen Lamela el va acusar d'haver rentat a través d'una estructura empresarial a Andorra 8,4 milions d'euros per a l'expresident de la Confederació Brasilera de Futbol Ricardo Teixeira i gairebé 6,6 per a si mateix.

Rosell comparteix cel·la amb el seu soci i amic Joan Besolí, l'advocat andorrà acusat de proporcionar-li l'estructura necessària per poder blanquejar els diners de procedència il·lícita. Concretament, comparteixen una de les cel·les d'una mica més de 10 metres quadrats amb bany propi i dutxa. Soto del Real, construïda el 1995, compta amb 1.000 cel·les repartides en 14 mòduls, un d'ells per a dones.

Edmundo Rodríguez, home de confiança d'Ignacio González a les estructures del Canal d'Isabel II a Amèrica, també va ingressar al principi a Soto del Real, encara que posteriorment el jutge va sol·licitar el seu trasllat a Estremera, la presó madrilenya on va estar ingressat dos anys i mitjà (fins que va pagar la fiança de 400.000 euros) Francisco Granados, principal implicat en el cas Púnica.

La jornada a la presó

La jornada a Soto del Real comença a les 8.00 hores amb la neteja de la cel·la i l'esmorzar. A les nou estan programades activitats fins a la una, l'hora fixada per menjar. La presó estableix un horari de descans entre les dues i les 16.30 per, a continuació, donar pas a altres activitats. A les 20.00 hores, després del sopar, cada intern ha d'estar de nou en la seva cel·la.

A la presó de Soto també es troba des de desembre de 2012 l'expresident de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, detingut en el marc de la denominada Operació Creuer i ja condemnat en ferm pel 'cas Marsans' i per l'ús fraudulent de les targetes ' black 'a dos anys de presó. Encara té pendent el judici per la sortida a borsa de Bankia, de la qual va ser conseller.

La concentració d'interns i la juxtaposició de causes va portar a l'abril de 2016 al Ministeri de l'Interior a canviar de presó a Luis Pineda, cap d'Ausbanc, i Miguel Bernard, responsable de Manos Limpias. De Soto del Real van ser traslladats, respectivament, a Estremera i Navalcarnero, evitant així problemes amb altres interns com Díaz Ferrán i Mario Conde.

Entre els seus més de 1.300 interns es troben yihadistes com Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes abatut a Cambrils que van formar suposadament part de la cèl·lula que va atemptar a Catalunya el 17 i 18 d'agost. El 30 de juny qui va ingressar en aquesta presó va ser el primogènit del clan Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

La Secció Tercera del Penal de l'Audiència Nacional va acordar dies després que podria sortir en llibertat si dipositava en metàl·lic tres milions d'euros en concepte de fiança, un requisit que a dia d'avui no ha pogut complir. El més gran dels Pujol es troba en presó preventiva pels delictes de blanqueig continuat de capitals, frau fiscal i falsedat documental relacionats amb la gestió del patrimoni de la família, l'origen atribueix a una herència no declarada de l'avi Florenci. La nòmina de polítics catalans a Soto del Real inclou als dirigents de l'extinta CiU Lluís Prenafeta i Macià Alavedra, detinguts a l'octubre de 2009 per ordre del jutge Baltasar Garzón en el marc de la instrucció del cas Pretòria, que va investigar la corrupció en diversos ajuntaments barcelonins.