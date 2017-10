JxS i la CUP acorden deixar en suspens el ple de la cambra d'aquesta setmana

La junta de portaveus del Parlament va acordar ahir «deixar en suspens» el ple previst per a aquesta setmana, a petició dels dos grups que formen la majoria independentista (Junts pel Sí i la CUP), per «la situació excepcional que viu Catalunya» i a l'espera de «la possible activació de l'article 155 de la Constitució».

JxS i la CUP van utilitzar la seva majoria absoluta per «deixar en suspens» el ple que, segons el calendari ordinari de sessions, havia de celebrar-se demà i dijous, data última aquesta que coincideix amb el segon termini marcat pel Govern espanyol perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclareixi si s'ha declarat la independència o no. Els grups de l'oposició van lamentar aquesta decisió i van denunciar que ja són sis setmanes sense cap ple ordinari amb sessió de control al Govern i que això constitueix una irregularitat i vulnera els drets dels diputats.

Dilluns que ve es reunirà de nou la junta de portaveus per preveure la possibilitat que hi hagi un ple el 25 i 26 d'octubre, però primer hi haurà d'haver un acord sobre el tipus de sessió plenària que es farà, ja que hi ha grups que desitgen que sigui ordinària, d'altres monogràfica i d'altres el corresponent al Debat de Política General. La CUP, que precisament havia demanat un ple monogràfic per a aquesta mateixa setmana a fi de portar a terme una declaració «formal i solemne» d'independència per part del Parlament, ahir a la tarda va desistir de la seva sol·licitud i va votar al costat de JxS que finalment no se celebri.

Com a reacció a la decisió de la junta de portaveus, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va avançar que presentaran un recurs d'empara davant el Constitucional per una «vulneració de drets sense precedents» dels diputats després de la suspensió de diversos plens i va demanar la dimissió de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per «silenciar» l'oposició i permetre el «tancament» de la cambra.