Les preguntes i respostes sobre l'empresonament de Sánchez i Cuixart

Per què el major Trapero no és a la presó com pronosticaven alguns mitjans?

Perquè la jutge que l'ha interrogat no ha fet cas de la petició del fiscal. Aquest volia que li imposés presó provisional sense fiança, argumentant que si quedava lliure podria continuar donant ordres de caràcter sediciós i relacionades amb el procés constituent. La jutge ha decidit que no n'hi havia per tant i només li imposa no sortir de l'Estat i estar sempre localitzable.

Per què la jutgessa sí que envia a la presó Jordi Sànchez i Jordi Cuixart?

Perquè en aquests casos la jutgessa sí que ha estat d´acord amb la petició del fiscal perquè ha considerat que els seus arguments eren més justificats.

Hi ha alguna relació entre la duresa del fiscal i la resposta de Puigdemont al requeriment de Rajoy?

Se sospita. Algunes informacions indiquen que dimecres passat, l'endemà del discurs de Puigdemont al Parlament, el ministre de Justícia va anar a veure el fiscal general de l'Estat. I la Fiscalia no ha pres la decisió fins després de saber-se el contingut de la resposta del president.

Quina ha estat la resposta de Puigdemont al requeriment de Rajoy?

Rajoy li va preguntar: heu declarat la independència? I Puigdemont li ha contestat: hem de seure a parlar. El seu missatge de dos fulls esmenta sis cops la paraula «diàleg». Rajoy ha replicat amb una carta que insisteix: digues clarament que no o entendré que és que sí.

Quin marge té ara Puigdemont per prendre decisions?

Fins dijous a les deu del matí encara podria respondre a Rajoy dient-li: la independència no ha estat declarada i per tant no hi ha res a rectificar. Formalment no diria cap mentida. Quan acabi aquest termini, el Govern espa-nyol ha de preparar una proposta de mesures concretes i presentar-la al Senat per a la seva discussió i aprovació; això dóna uns quants dies més de coll, com a mínim fins a la setmana que ve.

Què farà Puigdemont?

Només ho sap ell. Puigdemont té pressions de diversa mena. La CUP vol que proclami immediatament la república. Esquerra li dóna marge però no deixa de vigilar-lo perquè no s'estovi gaire.

Quines opcions té Puigdemont?

Pot fer cas a la CUP, proclamar la república de seguida i que el 155 el trobi amb la guàrdia alta i la tropa mobilitzada a batalla. Pot esperar a veure quines mesures concretes surten del Senat, i mentrestant fer més gestions perquè intervingui algú de fora. I pot convocar eleccions abans que li prenguin aquesta potestat.

Per tant, pot haver-hi eleccions?

Cada vegada més sectors pressionen en aquest sentit, com una manera de desencallar la situació. Però ni ERC ni la CUP no en volen sentir a parlar, i el PDeCAT té raons per témer-les, ja que Puigdemont va dir que no tornaria a ser candidat, tot i que en política mai no es pot dir mai.

L'estat podria impedir que l'independentisme s'hi presentés?

Fins fa quatre dies aquesta idea semblava esbojarrada, però ara ja ho diu García Albiol. La idea de «sense violència es pot defensar qualsevol proposta política» s'està posant en qüestió. En tot cas, caldria una reforma legislativa d'un cert abast, que potser no passaria fàcilment pel Congrés. Una altra via seria actuar judicialment per il·legalitzar els partits com a conseqüència dels processos per sedició, tant els oberts com els que es puguin obrir.