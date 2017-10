El PSOE retira la reprovació de Sáenz de Santamaría per les càrregues de l'1-O

El Grup Socialista (PSOE,PSC) ha decidit retirar la reprovació de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Sanatamaría, per les càrregues policials de l'1-O. Els socialistes ja van posposar la interpel·lació a la vicepresidenta la setmana passada, a l'espera d'escoltar la versió del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, al ple del dimecres passat.

La interpel·lació apareixia novament a la sessió de control d'aquesta setmana però els socialistes l'han retirat. Fonts del partit apunten que, amb el context actual, volen estar més pendents de la resolució del conflicte polític abans de demanar responsabilitats al govern espanyol. Tanmateix, les mateixes fonts apunten que, més endavant, es podria reprendre la iniciativa. També expliquen que s'ha retirat perquè, segons el reglament del Congrés, si es posposa la interpel·lació apareix, automàticament, a l'ordre del dia del ple següent i no volen estar ajornant-ho 'sine die'.

Als passadissos del Congrés, la vicesecretària del PSOE, Adriana Lastra, ha confirmat la decisió i ha assegurat que "ja hi haurà temps" per demanar responsabilitats més endavant. "El que vam veure l'1-O no ens va agradar i això ho seguim pensant", ha dit. "El que va passar l'1-O ho va veure tot Espanya i també a l'estranger però com entendran aquesta setmana és força més complicada", ha afegit.

D'altra banda, ha afirmat que el PSOE no fa valoracions sobre sentències judicials, respecte a l'empresonament de Sànchez i Cuixart. En canvi, el líder del PSC, Miquel Iceta, va qualificar la mesura de "desproporcionada". "Jo respecto molt al senyor Iceta però el PSOE no ha fet mai i no farà ara valoracions de decisions judicials", ha conclòs.