Puigdemont no diu si va declarar la independènciai demana diàleg

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va oferir ahir per carta al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, un marge de «dos mesos» per dialogar i li va proposar concretar «com més aviat millor» una reunió per explorar acords, sense aclarir si ha declarat la independència de Catalunya.



A les 10 del matí d'ahir expirava el termini marcat pel Govern de l'Estat perquè Puigdemont respongués al seu requeriment sobre si el 10 d'octubre passat va declarar o no la independència de Catalunya en la seva compareixença al Parlament, però el president de la Generalitat, en la seva missiva, no ho va concretar i va adjuntar les referències documentals de la seva intervenció, així com de la Llei del referèndum i els resultats de l'1-O, entre altres enllaços.



En la carta, Puigdemont, en canvi, remarca que en tot cas els efectes del «mandat polític sorgit de les urnes l'1 d'octubre» estan «suspesos» perquè la seva «voluntat» és «trobar la solució i no l'enfrontament».



«La nostra intenció és recórrer el camí de forma acordada tant en el temps com en les formes. La nostra proposta de diàleg és sincera i honesta. Per tot això, durant els pròxims dos mesos, el nostre principal objectiu és instar-lo a dialogar i que totes aquelles institucions i personalitats internacionals, espanyoles i catalanes que han expressat la seva voluntat d'obrir un camí de negociació tinguin l'oportunitat d'explotar-lo», diu dirigint-se a Rajoy.



D'aquesta manera, afegeix Puigdemont, «comprovarem el compromís, de cadascuna de les parts, a trobar una solució acordada».



En la seva missiva, de dos folis més dos més amb una vintena de referències documentals, Puigdemont li trasllada dues peticions.



La primera és que «reverteixi la repressió contra el poble i el govern de Catalunya», i recorda que ahir estaven citats a declarar «com a imputats» davant l'Audiència Nacional el president de l'ANC, Jordi Sànchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.



Puigdemont també esmenta la «intervenció i congelació de comptes bancaris» de la Generalitat, la «censura d'internet i de mitjans de comunicació», la «violació del secret postal», les «detencions de servidors públics» i la «brutal violència policial exercida contra població civil pacífica el dia 1 d'octubre», que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional.



«La nostra proposta de diàleg és sincera, amb tot el que ha passat, però lògicament és incompatible amb l'actual clima de creixent repressió i amenaça», subratlla.



La segona petició que dirigeix a Rajoy és concretar «com més aviat millor» una reunió que els permeti «explorar els primers acords», per no deixar que «es deteriori més la situació»: «Amb bona voluntat, reconeixent el problema i mirant-lo de cara, estic segur que podem trobar el camí de la solució», conclou.



Puigdemont reconeix que el «va sorprendre» que en el seu requeriment Rajoy anunciés la seva predisposició a aplicar l'article 155 de la Constitució «per suspendre l'autogovern de Catalunya», després que un dia abans el president català, «atenent a la petició de nombroses personalitats i institucions internacionals, espanyoles i catalanes», plantegés una «oferta sincera de diàleg».



Una oferta que, segons recalca, no va ser una mostra de «debilitat» sinó una «proposta honesta per trobar una solució a la relació entre l'Estat espanyol i Catalunya».



Puigdemont indica que l'1-O «més de dos milions de catalans van encomanar al Parlament el mandat democràtic de declarar la independència» i recorda que a això cal sumar-hi el 47,7% d'electors que van votar «forces independentistes» en les eleccions catalanes del 2015, mentre que «les forces explícitament contràries van obtenir un 39,1%» dels sufragis.



«Acceptar la realitat és el camí per resoldre els problemes», remarca Puigdemont, i afegeix que «la prioritat del meu govern és buscar amb tota la intensitat la via del diàleg. Volem parlar, com ho fan les democràcies consolidades, sobre el problema que li planteja la majoria del poble català que vol emprendre el seu camí com a país independent en el marc europeu».

Suport d'ERC a Puigdemont



La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va indicar ahir que el seu partit «està d'acord amb l'estratègia i el contingut de la carta» enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Govern central, i considera que cal apostar per la via del diàleg i la negociació.



En declaracions a TV3, Rovira va explicar que el que ha fet Puigdemont «és prioritzar» la via negociadora i de la mediació, i es va mostrar d'acord amb el termini de dos mesos proposat en la carta.



Segons Rovira, «calia posar un termini, no podem esperar eternament», però no va deixar clar si, segons el seu parer, ja hi ha una declaració d'independència o no, encara que en qualsevol cas «hi ha una voluntat que no se n'apliquin els efectes perquè s'obre una via de diàleg».



«Hi ha un prec internacional que ens diu que no prenguem dreceres, que cal deixar un termini raonable al diàleg, durant el qual espero que hi hagi gestos clars del Govern espanyol», va apuntar la secretària general d'ERC abans de puntualitzar que, per exemple, «hauria de cessar l'amenaça constant i persistent que vam patir per defensar unes idees polítiques».



En la mateixa línia, va indicar que un altre possible gest de distensió seria que «el Govern espanyol canviï les directrius que dóna a la fiscalia i que aquesta deixi d'instruir informes que no són certs» ja que, va dir, «hi ha una clara persecució política al nostre país».



Sobre la forma que considera adequada per efectuar la declaració d'independència, Rovira va considerar que no fa falta que el Parlament l'aprovi formalment perquè «els ciutadans ja han votat i no fa falta reinterpretar els resultats».



«El resultat del referèndum implica la independència de Catalunya, però si resulta necessari aclarir el mandat farem una votació, encara que jo no la veig necessària», va explicar.



També va advertir que si per a l'Executiu espanyol l'activació de l'article 155 implica substituir la presidència de la Generalitat i el Govern català per representants del Govern de l'Estat això «seria absolutament il·legal, seria carregar-se totalment l'Estatut d'Autonomia».



Sobre la possibilitat que la CUP i altres formacions independentistes deixin de donar suport al Govern de Junts pel Sí per no fer efectiva la declaració d'independència que estava prevista en les lleis de desconnexió aprovades pel Parlament, Rovira va indicar que «cap independentista deixarà perdre l'oportunitat que tenim al davant».



Per la seva banda, la diputada de la CUP Mireia Boya va assenyalar que cal la proclamació de la separació de l'Estat espanyol per fer efectiu aquest diàleg que demana el president Puigdemont. «Ens mantenim ferms que s'ha de proclamar la república. Si no és aquesta setmana serà la vinent», va avisar la diputada anticapitalista.