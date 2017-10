Puigdemont ofereix el seu suport al president gallec

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va transmetre ahir per carta al president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la seva «consternació i tristesa» pels incendis a Galícia i el seu condol per les víctimes causades pel foc i li ha ofert el seu «suport».

En una carta enviada ahir al matí, Puigdemont es va dirigir a Núñez Feijóo per expressar-li el seu «condol més sincer per les devastadores conseqüències de l'extensa onada d'incendis esdevinguda aquests dies a Galícia». Puigdemont va dir que «els danys causats i, sobretot, la pèrdua de vides humanes ens omplen de consternació i tristesa». «En nom del Govern de Catalunya i en el meu propi desitjaria transmetre-li el nostre pesar per aquesta tragèdia, oferir-li tot el nostre suport i expressar-li el més sincer sentiment de solidaritat», va sentenciar.