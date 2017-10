Rajoy adverteix a Puigdemont:«Serà l'únic responsable» d'aplicar l'article 155

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va respondre la carta que el president de la Generalitat li va enviar advertint-lo que considera que no ha contestat positivament el requeriment que li va enviar la setmana passada i que continua el termini establert fins dijous a les 10.00 hores perquè aclareixi que no va declarar la independència i torni a la «legalitat». «Segueix estant a la seva mà obrir un nou període de normalitat i lleialtat institucional que tothom li està reclamant», afirma Rajoy en la carta, i «en cas contrari vostè serà l'únic responsable de l'aplicació de la Constitució».

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va anunciar el contingut de la resposta de Rajoy a Puigdemont ahir en una roda de premsa on no va voler avançar els següents passos de l'executiu espanyol i on va insistir que el president de la Generalitat «té l'oportunitat de dir que no ha declarat la independència» o, en cas que sigui així, de «revocar» la decisió.

La carta, de tres fulls, que el president del govern espanyol dirigeix a Carles Puigdemont, comença amb un protocol·lari «benvolgut president» i «lamenta» en primer lloc que Puigdemont hagi optat per «no contestar el requeriment» i eviti donar d'aquesta manera un «aclariment absolutament necessari». «No només el govern d'Espanya, sinó tots els catalans tenen dret a saber amb certesa si la seva declaració del 10 d'octubre i la signatura posterior d'un document redactat en termes inequívocs impliquen la declaració d'independència, al marge que aquesta es trobi en vigor», assegura Rajoy.

Crides al diàleg «no creïbles»

En aquest sentit, assegura que les crides al diàleg del president de la Generalitat «no resulten creïbles» quan Puigdemont «es nega a parlar amb una part important d'aquesta societat a través dels seus legítims representants que essent –com vostè diu- menys en nombre d'escons representen –com vostè oculta- un nombre major de ciutadans en vots». «Un dels indicadors que defineixen la qualitat d'una democràcia és el respecte a l'oposició», li recorda.

Convida Puigdemont al Congrés

Rajoy, que diu que no parla només en nom del govern espanyol sinó d'una «gran majoria» de diputats que l'11 d'octubre van donar «suport a les actuacions del govern en defensa de la legalitat», convida Puigdemont a assistir al Congrés per plantejar «les demandes que vostè ha plantejat i que, com li he explicat totes les vegades que ha volgut dialogar amb mi, excedeixen en molt les meves competències». «El convido de nou a comparèixer al Parlament i traslladar les seves demandes als legítims representants de la sobirania nacional, que són els únics que les poden atendre», afirma.

Respondre abans del termini

Per aquest motiu Rajoy insta Puigdemont a actuar en «les hores que queden fins que es compleixi el segon termini» per «respondre amb la claredat que tots els ciutadans exigeixen i el dret requereix». En aquest sentit l'adverteix que el requeriment «suposa el pas previ» al 155, però nega que impliqui la suspensió de l'autogovern (com diu Puigdemont a la seva carta) i assegura que suposa «la restauració de la legalitat a l'autonomia».

«Li recordo un cop més que encara té marge per contestar de forma clara i senzilla al requeriment que li vaig remetre dimecres» i que «segueix estant a la seva mà obrir un nou període de normalitat i lleialtat institucional que tothom li reclama». «En cas contrari, vostè serà l'únic responsable de l'aplicació de la Constitució», diu.

En tot cas assegura que el requeriment és «una oportunitat de reconduir el greu deteriorament de la convivència que es viu a Catalunya, perquè la Generalitat torni a la llei i, a partir d'aquí, es recuperi la normalitat institucional entre administracions». Segons Rajoy, «la tornada a la legalitat» és necessària perquè existeixi «qualsevol diàleg democràtic» i implica el respecte a «l'ordre constitucional» i a l'Estatut d'autonomia, que han estat «greument lesionats per les actuacions del seu govern en les últimes setmanes», afegeix.

Rebutja un «conflicte històric»

Rajoy rebutja una de les premisses del discurs de Puigdemont, l'existència d'un «conflicte històric» entre Catalunya i l'Estat espanyol. Per al president espanyol, «mai en tota la seva història els ciutadans de Catalunya han gaudit de més llibertats i de més autonomia política i financera que durant aquesta etapa democràtica» i «l'únic conflicte que existeix en aquest moment a Catalunya és un conflicte de legalitat», conclou.

El president espanyol també rebutja que els resultats de l'1-O siguin font de cap actuació perquè la consulta «mai va ser vàlida». En aquest sentit assegura que no pot respondre tampoc per la sort dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart –als quals no cita- perquè ell no pot «intercedir, ni tan sols valorar, les actuacions d'altres poders de l'Estat». «Li recordo que tots estem subjectes a l'imperi de la llei i obligats a respectar o acatar les resolucions dels tribunals».

«Fractura de la societat»

Rajoy diu que les actuacions de Puigdemont «estan generant una important fractura a la societat catalana i una enorme incertesa econòmica que posa en risc el benestar dels ciutadans», com demostra, apunta el president espanyol, que «algunes agències de qualificació ja estan plantejant la possibilitat que Catalunya caigui en la recessió si es prolonga aquesta situació d'inestabilitat».

Sáenz de Santamaría diu que la incertesa beneficia els radicals

Per la seva part, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va ser l'encarregada de comparèixer davant els periodistes al palau de la Moncloa després que al matí rebessin la resposta de Carles Puigdemont.

«Ningú ha tingut tan fàcil evitar que s'apliqui la Constitució», va dir la vicepresidenta en al·lusió a l'article 155. Seguint els arguments de la carta de Rajoy, va subratllar que l'objectiu de l'Executiu no és suspendre l'autogovern de Catalunya, sinó que aquest «s'executi d'acord amb la legalitat» i que l'autonomia s'exerceixi «d'acord amb els paràmetres constitucionals i l'Estatut».

La vicepresidenta va dir que Puigdemont havia eludit respondre al primer requeriment, la resposta del qual «no era gaire complicada», ja que només havia de dir si havia declarat la independència o no. «Com que ha eludit aquesta resposta, entra en marxa la segona fase d'aquest requeriment», en la qual el president de la Generalitat té de termini fins dijous que ve, a les deu del matí, per revocar la declaració d'independència o per dir clarament que no ha de revocar-la perquè no l'ha declarat.

Segons la vicepresidenta, «no s'entén l'interès, la perseverança en la confusió» llevat que respongui a l'estratègia dels més «radicals» que sostenen el Govern català «de tensar la situació al límit». En aquest context, va dir que «a vegades fa la impressió» que alguns sectors «dels més radicals» volen que es comencin a aplicar mesures de l'article 155.

Els ciutadans «exigeixen claredat»

Sáenz de Santamaría va confiar en el fet que en els dies que falten perquè venci el nou termini «torni el seny» i que Puigdemont deixi d'«enredar» i «sigui clar per una vegada» per no tenir els catalans en la «incertesa» de no saber si ha declarat la independència o no. «Quan no és capaç de dir sí o no al que ha plantejat a la ciutadania, això significa que Puigdemont té un greu problema, no només de respecte a la legalitat, sinó de respecte als ciutadans que exigeixen claredat», va afegir.

Sense donar detalls del 155

La vicepresidenta del govern tampoc va voler anticipar cap data, en ser preguntada sobre quan es posarien en marxa els mecanismes de l'article 155 de la Constitució espanyola, que ha de ser aprovat pel Senat. «Hi ha una clau, que són les 10 del matí de dijous que ve (...) És a la seva mà [de Puigdemont] evitar que es donin els passos següents», es va limitar a assenyalar. També va considerar que la carta de Puigdemont a Rajoy està pensada més per «veure si convenç algú de fora» que per als ciutadans de Catalunya, atès que «no ha tingut gaire èxit», va dir, a l'hora de recollir suports de la comunitat internacional.

A més, igual que Rajoy en la seva carta, la vicepresidenta del govern espanyol va tornar a reiterar la seva invitació perquè Puigdemont acudeixi al Congrés dels Diputats a explicar les seves propostes i a formular «les peticions que vulgui». «Malament pot convèncer ciutadans de la resta del món si no pot explicar per què un dirigent no va ni tan sols al Congrés a explicar què és el que vol -va dir-, on vol arribar, quines són les seves peticions i a més en el format que estimi convenient», va sentenciar Santamaría.