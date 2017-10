Rajoy assegura sobre el terreny que «això no es produeix per casualitat, ha estat provocat»

El president del Govern, Mariano Rajoy, va dir ahir, sobre l'onada d'incendis, que la situació que està vivint Galícia «és una cosa que no es produeix per casualitat; això ha estat provocat», i va demanat estrènyer el setge sobre els causants.

Rajoy es va desplaçar al centre de comandament de Pazos de Borbén, on va arribar passades les dues del migdia, per conèixer sobre el terreny la situació dels incendis forestals que afecten Galícia. «Jo, com a president del Govern, també com a gallec, volia ser aquí», va explicar Rajoy.

Després de lamentar la «infinitat d'incendis» registrats a Galícia en les últimes quaranta-vuit hores, va instar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que facin «el màxim esforç» del qual siguin capaços per «detenir les persones» que han provocat aquesta situació. A més, va posar com a exemple el foc registrat al municipi de Pazos de Borbén (Pontevedra), on es va declarar un foc «majúscul» que es va desencadenar en «cinc punts alhora», cosa que va vincular a una clara intencionalitat.

«És impossible que això es pugui produir en condicions normals»; en ple mes d'octubre «hem viscut més de 125 incendis alhora; el rècord el teníem en el mes d'agost amb 50 incendis», va dir.