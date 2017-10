Exresponsables de l'ACM accepten dos anys de presó per l'espoli de l'entitat

Els exresponsables de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) Josep Maria Matas i Xavier Solà han acceptat sengles condemnes de 23 mesos de presó, que no implicaran l'ingrés a la presó, per espoliar l'entitat, després d'un acord per tornar-li els diners a terminis fins al 2019.

En una sentència que és ferma, ja que la Fiscalia i la defensa han anunciat que no la recorreran, l'Audiència de Barcelona ha condemnat els dos líders de l'ACM per malversació impròpia i falsedat documental i ha acordat suspendre'ls la pena ja que cap dels dos té antecedents. L'acord ha estat possible després que els acusats hagin tornat a l'ACM més de 500.000 euros dels fons que es van embutxacar –desviament que la Fiscalia xifrava en un milió d'euros en l'acusació inicial– i que l'entitat, que en el seu moment va renunciar a exercir accions legals contra els processats, s'hagi compromès a no emprendre cap reclamació posterior.

La Fiscalia va rebaixar la suma del saqueig que primer imputava els acusats, en comptabilitzar només les quantitats desviades des del 2007 i no dels anys precedents, i ha aplicat a Matas i Solà l'atenuant molt qualificat de reparació del dany, per tornar a l'ACM les quantitats desviades.