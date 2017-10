Trapero a Lamela: «El dispositiu estava preparat però la secretària no volia sortir si no era amb els guàrdies civils»

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va explicar a la jutgessa de l'Audiència Nacional durant la declaració dilluns que tenien a punt el dispositiu per tal que la secretària judicial pogués sortir de la Conselleria d'Economia però que ella s'hi va negar i va al·legar que volia sortir amb la resta de guàrdies civils.

En un àudio que ha publicat el diari 'Ara' i Rac1, s'escolta Trapero explicar que els agents que feien els registres van explicar a un inspector dels Mossos que tenien problemes informàtics i que això els portaria tota la nit. En canvi, a la interlocutòria de Lamela es recull que la secretària va estar retinguda contra la seva voluntat (va sortir a les 23.45h) i que els manifestants també van impedir que els policies no marxessin fins a les set del matí. Trapero afirma que no tenien cap coneixement dels registres del 20 de setembre i que les primeres informacions els arriben pels mitjans de comunicació. També al·lega que van destinar tots els efectius disponibles però que quan van arribar a Economia ja hi havia entre 700 i 1.000 persones i era "impossible" desallotjar. També assegura que la figura del president de l'ANC, Jordi Sánchez, va ser de mediador.

En els àudios de la declaració de Trapero davant la jutgessa Carmen Lamela s'escolta com el major explica que la Guàrdia Civil no els va avisar dels registres del dia 20 de setembre i que les primeres informacions els arriben pels mitjans de comunicació.

La primera comunicació oficial arriba a les 8h del matí, però la Guàrdia Civil no especifica en quins punts es farien els registres i, segons Trapero, es limita a explicar que seria un operatiu "a la demarcació de Barcelona". Segons el major, és a les 9.15h quan els Mossos reben ja la concreció de tres ubicacions concretes, inclosa la Conselleria d'Economia.

El major explica a la jutgessa que aquell dia hi havia 16 unitats de seguretat ciutadana i que van activar tots els efectius per anar als diferents punts on s'estaven fent els registres per part de la Guàrdia Civil. Ara bé, quan les primeres unitats van arribar a Economia el major assegura que era "impossible" desallotjar perquè ja hi havia entre 700 i 1.000 persones. Qui li ho comunica és la intendent Teresa Laplana, també investigada per sedició a l'Audiència Nacional. Lamela els ha imposat als dos les mateixes mesures cautelars que, entre d'altres consisteixen en la retirada del passaports i l'obligació de personar-se cada quinze dies al jutjat.



"La secretària judicial no volia sortir"



Un dels temes que més cua ha portat és el fet que la secretària judicial no pogués sortir de l'edifici i truqués al jutjat de guàrdia "demanant auxili", segons la interlocutòria. Trapero desmunta aquest extrem davant Lamela i explica que tenien a punt el passadís per acompanyar-la i custodiar-la però que la lletrada no va voler sortir. "Declina sortir si no ho fa amb la resta de les forces policials", al·lega Trapero davant la jutgessa.

Arran d'aquest moment, Trapero ordena que es parli directament amb la secretària i és quan els Mossos coneixen que ja ha acabat amb les seves diligències. En canvi, els agents de la Guàrdia Civil comuniquen als Mossos que han tingut problemes informàtics i que les tasques els portaran tota la nit.

També explica que la Guàrdia Civil demana sortir amb els seus cotxes però que els van comunicar que era "impossible" perquè havien patit desperfectes, estaven rodejats de gent i tenien les rodes punxades. El major també recorda a la jutgessa que es van arribar a concentrar 40.000 persones i, a preguntes del fiscal, Miguel Ángel Carballo, nega que darrera la concentració hi hagués "ningú concret" al darrera de l'organització de les protestes. A més, afirma que el paper del president de l'ANC, Jordi Sànchez, (empresonat amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, des del dilluns a Soto del Real) va ser "en tot moment de mediador".