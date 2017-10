Una forta tromba d'aigua i vent causa destrosses al Camp de Tarragona

Una forta tromba d'aigua i vent ha provocat aquesta tarda de dimecres nombrosos danys materials en poblacions del Camp de Tarragona com Valls, Salou o Tarragona. Els Bombers han rebut un total de 104 avisos, 69 dels quals al Camp de Tarragona. A Tarragona ciutat han caigut més d'una vintena d'arbres i hi ha molts carrers tallats, com l'últim tram de la Rambla Nova. Segons ha confirmat l'Ajuntament de Tarragona, al carrer Gasòmetre hi ha hagut un ferit que s'ha trencat la cama després que sortís volant un banc d'una zona comunitària. A més el circ romà i el pretori també han sofert desperfectes. A Valls, desenes d'arbres també han estat arrencats del terra al passeig del Fornàs, entre d'altres. Alguns arbres han caigut sobre vehicles i també han arrencat teulades com la d'alguna cadena de supermercats o del bar del camp de futbol.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), al terç sud de Catalunya es preveu que les precipitacions puguin superar els 40 l/m2 en 30 minuts fins el vespre. A partir d'aleshores, les precipitacions afectaran les comarques del litoral i prelitoral central amb registres que poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts.

Registres de precipitació acumulats

Pantà de Siurana: 113 l/m2

Gandesa: 110.3 l/m2

PN dels Ports: 54.8 l/m2

Horta de Sant Joan: 52.5 l/m2

Ascó: 46.4 l/m2

Vinebre: 40.8 l/m2

Benissanet: 38.9 l/m2

Aldover: 36.8 l/m2

el Perelló: 31.1 l/m2

Falset : 31.1 l/m2

Torroja del Priorat: 30.3 l/m2

Incidències



A la demarcació de Tarragona les precipitacions, acompanyades de fortes ratxes de vent, han provocat la caiguda d'arbres a la via. En aquest sentit, es recomana extremar les precaucions en la conducció.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit SCT hi ha diverses carreteres tallades a conseqüència de les pluges:

TV-3301 entre els punts quilomètric 1 i 1,5 a Bot

TV-3531 entre els punts quilomètric 0 i 5,5 a Gandesa

També s'han produït afectacions puntuals del trànsit derivades de petites esllavissades a les vies:

T-741 al punt quilomètric 4 a Flix

C-13 al punt quilomètric 61 a Camarasa

C-233 al punt quilomètric 3 a Flix

T-334 a Horta de Sant Joan

Les pluges també han provocat afectacions en el subministrament elèctric de diferents municipis. Endesa ha informat de les següents afectacions: Horta de Sant Joan (Terra Alta): 709 abonats afectats; Bot (Terra Alta): 491 abonats afectats.

La pluja inunda els baixos d'una residència de gent gran a Gandesa



La intensa pluja ha inundat una residència de gent gran a Gandesa sense causar ferits i ha obligat els seus usuaris a refugiar-se en els pisos superiors, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha produït quan passaven pocs minuts de les dues del migdia. La residència està situada a la carretera de Bot, número 3, que també ha quedat tallada en direcció Gandesa. Fins al lloc, s'hi han traslladat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Mossos d'Esquadra.