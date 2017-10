Igualada omple la plaça de l'Ajuntament dues vegades per exigir els alliberaments

La plaça de l'Ajuntament d'Igualada es va omplir ahir de llums de les petites flames de centenars d'espelmes. Els anoiencs van sortir al carrer, altre vegada, per mostrar el seu suport al respecte de les llibertats democràtiques i a cridar en silenci per reclamar l'alliberament immediat dels portarveus de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonats preventivament, sense fiança, per un suposat delicte de sedició. En acabar, regidors de diferents grups municipals van penjar al balcó consistorial una pancarta amb el lema «#LlibertatJordis».



La concnetració de la nit va ser molt seguida, com ja ho havia estat també la del migdia. Seguint la crida llançada des de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), centenars de ciutadans, treballadors municipals i regidors es van reunir davant del consistori. L'alcalde, Marc Castells, va llegir el manifest consensuat per les dues entitats municipalistes, i va fer explícit el suport a Cuixart i Sánchez, i va demanar la seva posada en llibertat.