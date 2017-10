L'Audiència Nacional ordena als Mossos que identifiquin els agents que van actuar l'1-O

L'Audiència Nacional ha ordenat als Mossos d'Esquadra que identifiquin els agents de la policia catalana que van intervenir en el dispositiu per impedir la celebració del referèndum de l'1-O, en el marc de la causa en la qual està imputat per sedició el major, Josep Lluís Trapero.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha encarregat a la policia catalana, a instàncies de la Fiscalia, que detalli el número professional (TIP) dels Mossos d'Esquadra desplegats el passat 1 d'octubre i quina actuació van dur a terme per evitar la votació, que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional.

Aquesta diligència s'inclou en la causa oberta per sedició el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, arran del setge a la Guàrdia Civil en el registre de la conselleria d'Economia el passat 20 de setembre, que la Fiscalia pretén ampliar ara a la suposada passivitat de la policia catalana per impedir el referèndum.

Després que la Fiscalia demanés presó per a Trapero després de la seva compareixença a l'Audiència Nacional dilluns passat, la jutge va acordar deixar-lo en llibertat però li va imposar com a mesures cautelars compareixences quinzenals, la retirada del passaport i prohibició de sortir d'Espanya i la fixació d'una persona i un domicili per estar localitzable.

Paral·lelament a la diligència ordenada ara per l'Audiència Nacional a instàncies de la Fiscalia, els Mossos d'Esquadra també han obert una investigació interna per determinar si algun agent, a títol personal, no va seguir les instruccions que s'havien transmès per impedir la votació de l'1-O.

Amb aquesta mesura, la direcció dels Mossos pretén descobrir si hi va haver conductes individuals per part d'algun agent que no va complir amb les ordres rebudes i analitzar si hi havia algun motiu que ho justifiqués.

En concret, els Mossos han demanat als agents que van participar en el dispositiu de l'1-O que, de forma urgent, elaborin un breu informe en el qual han de detallar "escrupolosament" totes les actuacions que van dur a terme durant la seva estada en els punts de votació, ja que algunes de les actes que es van elaborar durant aquella jornada són molt "genèriques", segons han indicat a Efe fonts policials.

Entre la informació que ara es requereix als agents perquè incloguin en el seu nou informe figura la situació en la qual hi havia el punt de votació quan van arribar, els diferents intents que van efectuar per intentar accedir al col·legi electoral, així com el resultat de les seves intervencions.

També han de precisar el nombre de concentrats a les portes dels col·legis electorals on es van presentar, durant les diferents franges horàries.

Entre la nova informació que han d'aportar, els agents també han de detallar quantes vegades van demanar suport a la sala de control, quins impediments van haver d'afrontar en intentar requisar urnes i documentació i si van efectuar algun tipus d'identificació a persones o vehicles.