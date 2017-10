Article 155: Què és i què suposa l'aplicació d'aquest article de la Constitució?

El govern espanyol té sobre la taula l'aplicació de l'activació de l'article 155 de la Constitució. És la seva carta, que pot jugar i que, de fet ja jugant, per intentar que el Govern de la Generalitat faci marxa enrere en la declaració d'independència. Aquest dijous, 19 d'octubre del 2017 venç el plaç que ha donat Mariano Rajoy a Carles Puigdemont per a l'activació definitiva. Però, què és realment l'article 155? Què suposa la seva activació?

L'article 155, mai fins ara utilitzat, estableix que si una comunitat autònoma no compleix les seves obligacions, el govern central pot adoptar les mesures necessàries per obligar la comunitat al compliment forçós d'aquests deures. I per fer-ho, necessitarà comptar amb el suport majoritari del Senat. Actualment, aquest requisit es compleix amb el PP dominant el Senat espanyol.

L'activació de l'article 155



L'executiu de Mariano Rajoy, sense cap termini determinat per la llei, va posar en marxa el mecanisme per activar l'article 155 en enviar a Carles Puigdemont una carta demanant si s'havia declarat o no la independència de Catalunya.

Si aquest dijous, a les 10 del matí, el president de la Generalitat no ha respost, el govern central enviarà al president de la cambra alta -el Senat- un escrit en el qual es manifesti el contingut i abast de les mesures proposades. Aquestes hauran de ser debatudes en la Comissió General de Comunitats Autònomes, que, a més, sol·licitarà a Carles Puigdemont la presentació de dades i al·legacions que consideri oportuns per defensar la seva posició.

La proposta final s'haurà de votar al Ple, on el PP té majoria absoluta, de manera que no hi hauria cap problema perquè l'aprovació tirés endavant.

Quines són les conseqüències del 155?



L'article 155 dóna molta llibertat al govern espanyol per adoptar les mesures que consideri necessàries. Permet des de controlar les finances de la Generalitat -punt que ja està exercint sense aplicar el 155- fins a destituir càrrecs o provocar la dissolució del Parlament català.

Al contrari del que molts creuen, el 155 no permet suspendre l'autonomia de la comunitat. El què sí que és cert és que aquesta autonomia quedaria molt limitada en ser controlada per l'Estat.

Si la Generalitat no rectifica i manté la seva desobediència, l'article 155 es pot aplicar de manera progressiva.

Les propostes del govern espanyol



Una de les mesures que podria adoptar el govern de Rajoy és la d'assumir les competències dels Mossos per garantir el control del territori. La solució més viable seria cessar els màxims responsables de la policia catalana, nomenar els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i reforçar la plantilla autonòmica amb agents de les Forces de Seguretat de l'estat.

A més, com que l'executiu de Madrid no podria controlar l'autonomia amb l'actual Govern, la primera gran mesura consistiria en la substitució de l'executiu català, inclòs Puigdemont. En aquest cas, la gestió del Govern català podria dur-se a terme a través d'una gestora i, més endavant, convocar-se eleccions autonòmiques.

La següent gran mesura rauria en la dissolució del Parlament, cessant les seves activitats parlamentàries i substituint a la presidenta de la Cambra Carme Forcadell.

Noves eleccions després de l'article 155?



L'últim escenari possible després de l'aprovació d'aquest article seria la convocatòria d'eleccions anticipades. D'aquesta manera, els votants catalans triarien el més aviat possible un nou Govern. Cal tenir en compte que hi ha veus del PP que demanen suspendre programes electorals que siguin independentistes.

Aquestes intervencions durarien fins que el govern consideri que s'ha restaurat la legalitat a Catalunya i que no hi ha perill de ruptura.