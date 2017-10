Rajoy demana a Puigdemont que actuï amb «sensatesa» i respongui el requeriment

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat que actuï amb "sensatesa" i "equilibri" i "posi per davant els interessos generals de tots els ciutadans del conjunt dels espanyols i de tots els catalans". Segons Rajoy, Puigdemont ha de respondre "simplement" a la pregunta de si ha declarat o no la independència de Catalunya, i si és així "el govern està obligat, perquè ho diu la Constitució, a actuar d'una forma", en referència a l'article 155, mentre que "si no ho ha fet podrem parlar al Congrés". La vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría, també ha rebutjat una negociació bilateral entre els dos governs perquè els "mediadors", ha dit, són els diputats del Congrés. A més, ha criticat que els partits independentistes considerin Sànchez i Cuixart com a "presos polítics" quan no ho van fer amb els que van rodejar el Parlament. A l'Estat, ha assegurat Sáenz de Santamaría, "hi ha separació de poders".

Rajoy i Sáenz de Santamaría han respost d'aquesta manera les preguntes que els han fet a la sessió de control el portaveu adjunt del PDeCAT, Jordi Xuclà, i el portaveu d'ERC, Joan Tardà, respectivament. El diputat del PDeCAT li ha recordat que té sobre la taula una proposta de diàleg i de reunió amb Puigdemont i li ha recordat que malgrat els seus plans d'aplicació del 155 "vostè no pot suspendre la realitat". Xuclà també ha acusat el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, de "mentir" quan va assegurar que a les escoles catalanes no s'ensenya castellà.

En la seva resposta, Rajoy ha assegurat que fins ara el seu govern "ha actuat amb moderació, prudència i sensatesa", i ha acusat els partits independentistes d'haver "liquidat" la Constitució i l'Estatut a Catalunya. Segons Rajoy, el que és "lògic, raonable i sensat" és que Puigdemont aclareixi si ha proclamat o no la independència en els termes del seu requeriment. En aquest sentit ha demanat al PDeCAT que faci "un esforç per convèncer Puigdemont que no creï més problemes dels que ha crat", perquè "si no obligarà el govern a adoptar decisions que sens cap mena de dubte seria millor no adoptar mai".

Tardà: "Li demano que parin màquines"



Tardà, per la seva banda, ha reclamat a Soraya Sáenz de Santamaría que "parin màquines" de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i accepti el diàleg bilateral i la mediació. Tarsà ha reclamat el retorn de Sànchez i Cuixart, dos "homes innocents" que han esdevingut "presos polítics" després d'una trajectòria de compromís amb la democràcia cívica i pacífica. "En nom de la nostra llibertat els dic que defensarem cívica i pacíficament les ostres institucions, els dirigents, la cohesió social i el model democràtic", ha dit, perquè "estem convençuts que la democràcia sempre venç".

La vicepresidenta li ha respost assegurant que al contrari que al Parlament al Congrés se celebren sessions de control i ha rebutjat la "bilateralitat" que li ha demanat Tardà perquè: "No sé quina major bilateralitat hi ha que vostè pugui comparèixer a aquesta cambra que és un parlament democràtic on resideix la sobirania i la mediació del poble espanyol".

També ha rebutjat la consideració de "presos polítics" per a Sànchez i Cuixart perquè a l'Estat –ha dit- existeix la "independència judicial" i "funciona la separació de poders". En aquest sentit s'ha preguntat perquè el Parlament i la Generalitat van acusar els manifestants que van encerclar el Parlament i ara consideren presos polítics "els que assetgen una comissió judicial".

Rivera demana l'aplicació del 155



El líder de Cs, Albert Rivera, també ha dirigit una pregunta a Soraya Sáenz de Santamaría. Ho ha fet per prometre el suport del seu partit a l'aplicació del 155 i per acusar els independentistes de "colpistes". Segons Rivera, la seva formació presentarà un recurs d'empara al TC contra la suposada vulneració dels drets dels seus diputats per la manca de sessions al Parlament.

Sáenz de Santamaría assegura que el seu govern actuarà de la mà de PSOE i Cs

En la seva resposta, Sáenz de Santamaría ha assegurat que el 155 implicarà "aplicar la Constitució" des del consens amb una "gran majoria" del Congrés, és a dir amb PSOE i Cs. El 155, a dit, suposarà "la recuperació de l'autogovern" i el retorn a la legalitat. "Més enllà de qualsevol altra qüestió es tracta que els catalans i espanyols puguin confiar de nou en les institucions de Catalunya", ha dit.