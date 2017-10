El comitè d'empresa de Seat Martorell afirma que la fàbrica rep pressions per marxar de Catalunya

El president del comitè d'empresa de Seat Martorell, Matías Carnero, ha reconegut en una entrevista a EITB que l'empresa rep pressions per traslladar la seu social fora de Catalunya. "El tema es va posar sobre la taula per les pressions, polítiques, entenc, o monàrquiques, no ho sé", ha afirmat Carnero. Segons ha subratllat, però, la firma ha pres la decisió, d'acord amb els treballadors, de mantenir-se neutral en el conflicte entre Catalunya i Espanya, fet que vol dir que, de moment, no hi ha trasllat. Amb tot no ha amagat que la situació política "preocupa i força". I per bé que ha assegurat que de moment el conflicte entre Catalunya i Espanya no ha afectat les vendes ni la producció, no ha descartat que això pugui acabar passant.

Tot plegat després que l'empresa hagi congelat la presentació d'un nou model, un SUV de set places que ha de veure la llum el 2018. Carnero ha assegurat que la congelació no té tant a veure amb la preocupació pel moment polític, com pel fet que aquest tema ocupa bona part de l'atenció informativa, i en aquest escenari l'anunci del cotxe nou no hauria tingut l'impacte que perseguia l'empresa.

Sobre el canvi de seu, el president del comitè d'empresa ha afirmat que hi ha "moltes pressions" perquè es faci, i ha explicat, per exemple, que del futur de la fàbrica se'n parlava "el dia de les Forces Armades".

Carnero ha afirmat que a la fàbrica hi truca "tothom" i ha recordat que tant el Rei com Mariano Rajoy coneixen consellers del Consell d'Administració.

El president del comitè d'empresa de Seat ha afirmat, en tot cas, que les inversions i l'ocupació "estan garantides", i que la marca està en un moment "dolç" de vendes i de producció.

Finalment ha assegurat que "de moment" la situació política no té "cap impacte" sobre l'empresa, però ha afegit que "això no vol dir que el mes que ve n'hi pugui haver".