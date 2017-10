Solsona reuneix tres-centes persones en protesta pels empresonaments

Solsona va acollir ahir dues concentracions en protesta per l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En total, unes tres-centes persones es van mobilitzar a la capital de la comarca del Solsonès i van demanar llibertat pels presos polítics.



En la concentració del migdia, amb un centenar d'assistents, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament solsoní, Ramon Xandri, va llegir el manifest consensuat per l'Associació Catalana de Municipis per la Independència, juntament amb l'ANC i Òmnium Cultural, per demanar la «llibertat immediata dels dos detinguts».



«No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni», llegia Xandri, que va afegir que l'Estat espanyol ha tornat a creuar una línia vermella «en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI».



El manifest també destacava que les mesures decretades per l'Audiència Nacional contra els representants de les dues entitats «per manifestar-se pacíficament i donar veu al poble posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució del 1978. Ni Jordi Sànchez ni Jordi Cuixart no han comès cap delicte i, si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots», va sentenciar el regidor.



La presidenta d'ANC Solsona, Pilar Ciuró, va aprofitar per recordar els actes de la tarda. Ciuró, amb una cinquantena de persones més, va sortir amb l'autobús gratuït organitzat per ANC Solsona cap a Barcelona per assistir a la manifestació nacional.

Solsona i comarca



Nombrosos estudiants de la comarca del Solsonès que viuen a Barcelona durant la setmana, entre ells membres del Comitè de Defensa del Referèndum al Solsonès, es van afegir al mar d'espelmes de l'avinguda Diagonal i ho van compartir a través de les xarxes socials. A Solsona, la concentració del vespre al nucli antic, la més multitudinària, va reunir unes dues-centes persones. Adelina Tripiana, d'ANC Solsona, va demanar llibertat per als presos polítics en el seu parlament, que va donar pas al cant dels Segadors.



A Sant Llorenç de Morunys també es va organitzar una concentració al vespre, «multitudinària», en paraules de l'alcalde piteu, Francesc Xavier Mas. L'ANC Vall de Lord va portar a terme els diversos parlaments, abans de posar «fil a l'agulla per crear el Comitè de Defensa del Referèndum a la Vall de Lord», continuava explicant l'alcalde. Durant la tarda, la majoria de municipis del Solsonès van portar a terme l'encartellament dels carrers i places.