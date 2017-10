El comitè afirma que Seat rep pressions per marxar

El president del comitè d'empresa de Seat Martorell, Matías Carnero, va reconèixer ahir en una entrevista a EITB que l'empresa rep pressions per traslladar la seu social fora de Catalunya. «El tema es va posar sobre la taula per les pressions, polítiques, entenc, o monàrquiques, no ho sé», va afirmar Carnero. Segons va subratllar, però, la firma ha pres la decisió, d'acord amb els treballadors, de mantenir-se neutral en el conflicte entre Catalunya i Espa-nya, fet que vol dir que, de moment, no hi ha trasllat. Amb tot, no va amagar que la situació política «preocupa i força». I per bé que ha assegurat que de moment el conflicte entre Catalunya i Espanya no ha afectat les vendes ni la producció, no descarta que pugui acabar passant.

Ahir, l'asseguradora Zurich va anunciar també el trasllat de la seu de la seva filial a Espanya de Barcelona a Madrid. És una més de les més de 805 empreses que han abandonat Catalunya des del referèndum, entre les quals hi ha dues grans entitats: CaixaBank (que ha traslladat la seu social a València) i Banc Sabadell (a Alacant). Aquests dos bancs haurien perdut uns 9.000 milions d'euros durant la setmana posterior al referèndum.

La xifra surt d'un document remès ahir pel portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, al conjunt de l'Eurocambra, on expliquen les conseqüències econòmiques del procés català. «Les dues entitats havien perdut 9.000 milions en dipòsits i comptes d'estalvis», diu el text. «La majoria d'institucions financeres se'n van de Catalunya per protegir els seus interessos i els dels clients, accionistes i empleats, ja que han d'assegurar estar sota la supervisió del Banc Central Europeu (BCE)», afegeix.

El diari El Confidencial anava ahir una mica més enllà. A partir de fonts que van preguntar a les direccions financeres per les conseqüències de la tensió a Catalu-nya, detallava que 6.000 milions d'euros de les fugues corresponien a CaixaBank (menys del 3% dels dipòsits que tenia –a data de 30 de juny de 203.500 milions d'euros–) i 3.000 milions d'euros al Sabadell (el 4,27% dels 70.231 milions d'euros que tenien entre dipòsits i comptes a la vista de clients espanyols al tancament del primer semestre).



13.000 milions menys de PIB

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) creu que la persistència sobre la «incertesa» a Catalunya pot tenir un impacte negatiu d'entre 4 dècimes i 1,2 punts percentuals en el PIB del 2018, «depenent del grau de permanència de l'escenari estressat».

En el pitjor dels escenaris, 1,2 punts del PIB suposaria que es deixaria de generar riquesa per valor de 13.000 euros. Després que el govern espanyol hagi rebaixat del 2,6% al 2,3% el pronòstic de creixement econòmic per a l'any vinent, l'Airef considera que es tracta d'una previsió «prudent» que «preveu un escenari en què la crisi institucional sigui de relativa curta durada». Pel que fa al creixement per a aquest 2017, l'Airef coincideix amb el pronòstic del Govern espanyol i el situa en el 3,1% del PIB.