Confirmen que l'assassí d'Aspa va rematar els dos agents rurals

El caçador veí de Vacarisses que va confessar haver assassinat dos agents rurals el 21 de gener passat a Aspa (Segrià) va recarregar l'escopeta per rematar les víctimes quan ja eren a terra, segons a l'informe de balística. L'anàlisi dels Mossos d'Esquadra ha determinat que l'arma, una escopeta Benelli de calibre 12, venia de fàbrica amb dos trets al carregador i un tercer a la recambra. En no haver estat modificada i haver-se disparat quatre trets, es demostra que l'acusat, Ismael R., va recarregar l'escopeta per rematar un dels dos agents.