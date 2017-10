La CUP prepara mobilitzacions per a la «proclamació efectiva de la república»

La CUP i grups de l'esquerra anticapitalista van llançar ahir la campanya «República, ara!» per aconseguir una «proclamació efectiva de la república catalana» i apostar per una «desobediència massiva no violenta» davant el que considera una «repressió» de l'Estat amb «mobilitzacions», no detallades.

En una roda de premsa a la plaça Sant Jaume de Barcelona, la taula de l'esquerra independentista, formada per la CUP, Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la Coordinadora Obrera Sindical i els col·lectius Alerta i Endavant, va confiar en la «capacitat de mobilització i auto-organització» de la ciutadania per «defensar la república».

La portaveu d'Arran, Mar Ampurdanès, va afirmar que, encara que els «representants parlamentaris» del seu moviment -en referència als diputats de la CUP- mantenen converses amb el Govern, l'esquerra independentista «només té confiança en el poble», que «va defensar amb els seus cossos» l'1-O i «va garantir la votació» suspesa pel Tribunal Constitucional.

«L'única manera de seguir avançant és que el poble mani i el Govern obeeixi», va asseverar Ampurdanès, que va comunicar que l'esquerra independentista acudirà a la manifestació de dissabte per demanar la llibertat dels presidents d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'ANC, Jordi Sànchez, però també per exigir que «la república es proclami ara». Va assenyalar que «l'1 d'octubre el poble va decidir república, així que no hi ha marge de maniobra més enllà» de la seva proclamació.