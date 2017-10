JxSí i la CUP no prendran cap decisió fins que l'Estat no concreti el 155

JxSí i la CUP no prendran cap decisió fins que l'Estat no concreti el 155 ACN

JxSí i la CUP no prendran cap decisió definitiva sobre la declaració d'independència fins que l'Estat no concreti l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tal i com han explicat a l'ACN fonts coneixedores de la reunió de coordinació que han mantingut els dos grups al llarg del matí d'aquest dijous al Parlament. El bloc independentista esperarà al Consell de Ministres extraordinari d'aquest dissabte per a concretar les següents passes a seguir des de la cambra per aplicar el resultat del referèndum de l'1-O. Així doncs, JxSí i la CUP esperaran a conèixer les mesures concretes que pren l'Estat per aplicar el 155, abans de detallar com es produeix la suspensió de la declaració d'independència.

D'altra banda, fonts de la Presidència del Parlament han explicat a l'ACN que diputats de JxSí i la CUP han anat aquest matí al despatx de la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, per preguntar si continua en peu la previsió de fer la Junta de Portaveus dilluns de la setmana que ve. Forcadell els ha respost que, si no hi ha novetats o noves peticions dels grups parlamentaris, la reunió es mantindrà per a dilluns, tal i com es a acordar en la darrera Junta.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat una carta aquest mateix matí al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja l'ha avisat que si persisteix en impedir el diàleg i en la repressió portarà al Parlament la votació de la declaració formal d'independència. Ja fa dies que hi ha converses entre JxSí i la CUP per decidir de quina manera i quan s'aixeca la suspensió dels efectes de la independència i ara s'han intensificat després de confirmar-se que el govern espanyol continua avançant en l'aplicació del 155. Cal recordar que aquest dimecres al vespre el PDeCAT ja va donar llum verda a declarar la independència en cas d'intervenció de l'autonomia.