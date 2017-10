Marín reclama a Rajoy i Puigdemont frenar les amenaces: «N'estic farta!»

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, ha reclamat avui als presidents del Govern i de la Generalitat, Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, respectivament, que "s'escoltin" i frenin les "amenaces": "N'estic farta!", ha exclamat.

L'alcaldessa de la segona ciutat més poblada de Catalunya, que ha mantingut contacte directe amb els dos dirigents en les últimes setmanes, ha sostingut en declaracions als mitjans que encara no és tard per al diàleg.

En aquest sentit, ha rebutjat tant la declaració unilateral d'independència com l'aplicació de l'article 155 com a vies per resoldre el conflicte, si bé no s'ha volgut posicionar sobre quin ha de ser el paper del PSC i del PSOE en les pròximes setmanes.

"Ens hem d'escoltar, crec que hem presenciat una història en la qual tothom ha estat sord davant les posicions dels uns i dels altres. Crec que aquest diàleg de sords s'ha d'acabar i ens hem d'escoltar", ha subratllat després d'una trobada empresarial.

Marín ha retret l'intercanvi de "cartes que no s'entenen o no es volen entendre", després que aquest matí Puigdemont hagi respost al segon requeriment de Rajoy sobre si va proclamar o no la independència el passat 10 d'octubre.

Puigdemont ha respost per via epistolar que l'esmentat dia "no es va votar" la declaració formal d'independència, una afirmació que el Govern ha constatat com una negativa a atendre el requeriment que l'instava a restituir l'ordre constitucional alterat. En conseqüència, continuarà amb els tràmits previstos a l'article 155 de la Constitució.

"Estic farta: farta de la situació, de les cartes que no s'entenen, farta d'una política que no existeix, farta que els presidents i presidents no estiguin a l'altura de les circumstàncies i farta de veure als ciutadans com estan patint les conseqüències de tota aquesta situació", ha resolt.

La socialista ha lamentat que tota aquesta situació està entelant la recuperació econòmica a Catalunya i ha assenyalat que com alcaldessa de l'Hospitalet està rebent missatges de preocupació i inquietud per part dels veïns i els empresaris locals.