Un nen de tres anys mor ofegat en una piscina de Cambrils

Un menor de tres anys es va ofegar dimarts a la tarda en una piscina particular de Cambrils, segons va informar ahir el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas en no tractar-se d'una mort natural. El SEM va rebre l'avís cap a les 18.15 hores, encara que van ser els mateixos pares els que van treure el petit de l'aigua i el van traslladar a l'Hospital Lleuger de Cambrils. L'accident va mobilitzar un helicòpter mèdic per traslladar-lo urgentment a un altre centre més especialitzat, però els serveis mèdics no van poder reanimar-lo.

Des del començament d'any ençà, han mort set nens ofegats a Catalunya.