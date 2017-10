El PDeCAT donarà suport a la declaració unilateral si el govern del PP aplica el 155

Consell nacional extraordinari del PDeCAT, ahir al vespre, al World Trade Center de Barcelona, amb el president Carles Puigdemont, l'expresident Artur Mas i la coordinadora general del partit, Marta Pascal, de caps de cartell. La reunió es va programar d'urgència; l'objectiu, triple: «cohesionar» el partit –la declaració unilateral d'independència té partidaris i detractors al si de la formació demòcrata–; guanyar «fermesa» i mantenir l'aposta pel «diàleg», això sí, sense renunciar a l'aplicació dels resultats del referèndum de l'1-O, assenyalaven fonts del partit a l'ACN. A la sortida del conclave, Marta Pascal reiterava el suport a l'estratègia de Puigdemont, si bé no donava més detalls de què pot passar avui.

En qualsevol cas, informava Efe, al consell nacional Puigdemont hi arribava convençut que avui no correspon l'anunci d'una nova convocatòria electoral autonòmica, la condició que posa la Moncloa per no aplicar l'article 155 de la Constitució i per reconèixer el retorn a la legalitat de la Generalitat. El Govern central, de fet, volia que el president català anunciés comicis segons l'ús, és a dir, no associats a la declaració d'independència.

Va ser el mateix Puigdemont qui va avançar al consell nacional que aixecarà la suspensió de la independència si l'Estat aplica l'article 155 de la Constitució. La primera a parlar en el consell nacional va ser la coordinadora general del partit, Marta Pascal, que va traslladar el suport de la formació al cap del Govern perquè prengui aquesta mesura. Just després, Puigdemont va confirmar que si l'Estat suspèn l'autonomia de Catalunya no tindrà més remei que aixecar la suspensió de la declaració d'independència. Ara bé, si el govern espanyol no aplica el 155 el PDeCAT aposta per no aixecar la suspensió i mantenir la via del diàleg.

D'altra banda, Pascal va assegurar que el partit no preveu ara cap escenari d'eleccions, i que en el consell nacional ni ella ni Puigdemont -els únics que van prendre la paraula- no s'hi van referir.

Tot i l'aval del PDeCAT perquè Puigdemont aixequi la suspensió de la declaració d'independència si l'Estat aplica el 155, no es va concretar quan pot arribar aquest escenari. És a dir, no es va detallar si aquest aixecament -que hauria de tenir lloc, previsiblement, en una nova sessió plenària al Parlament- ha de tenir lloc quan el govern espanyol anunciï els tràmits de la suspensió de l'autonomia, o bé si s'ha de produir quan el Senat confirmi l'aplicació de l'article 155.

Després que el govern espanyol digués ahir que no aplicarà la suspensió de l'autonomia si Puigdemont convoca eleccions, Pascal va subratllar que no s'havia parlat d'aquesta possibilitat. Pel que fa a uns comicis constituents, la també diputada de JxS va recordar que el full de ruta i el programa electoral de la coalició independentista ja preveu aquestes eleccions, que «quan toquin ja vindran». «No és un escenari que hi hagi damunt la taula», va insistir.



Aposta pel diàleg

Tant Pascal com Puigdemont van reiterar que mantenen la mà estesa del diàleg, i van assegurar que si hi ha voluntat de l'Estat per negociar «cal asseure's i parlar». Però també van deixar clar que si la resposta a aquesta oferta de diàleg és el 155 caldrà aixecar la suspensió de la declaració d'independència. «Sempre hem dit que tenim el mandat de l'1-O i que el volem fer efectiu. Ho volem fer bé, i que en aquest país les coses passin en base al compromís que tenim», va constatar Pascal.

De fet, s'espera que la carta que Puigdemont enviarà aquest dijous al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, anirà en aquesta mateixa línia del diàleg. Tot i que ahir el president del Govern havia d'acabar de perfilar la missiva amb els consellers, Puigdemont tornarà a apel·lar al diàleg i a la negociació amb l'Estat, encara que també insistirà que no farà cap passa enrere.