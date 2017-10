Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

'Regió7': "Sis mesos després d´un cas mortal encara falten vacunes de la meningitis a Manresa".

'El País': "Gobierno y PSOE dudan sobre el alcance y el momento del 155".

'El Periódico': "El PDeCAT recolza la DUI si s'aplica el 155".

'El Punt Avui': "Compte enrere".

'La Razón': "Rajoy no aprobará hoy la aplicación del artículo 155... y Puigdemont planea declarar la DUI y elecciones".

'Ara': "Aval a la DUI si s'aplica el 155".

'ABC': "Rajoy ofrece "amnistia" a cambio de elecciones legales".

'El Mundo': "Rajoy utiliza el trámite del 155 para dar otro plazo a Puigdemont".

'La Vanguardia': "Puigdemont avisa que donarà per bona la DUI si s'aplica el 155".

'Diari de Girona': "Puigdemont no accepta l'ultimàtum de Rajoy: eleccions o l'article 155".

'Segre': Rajoy aplicarà avui el 155 si Puigdemont no convoca eleccions i opta perla DUI".