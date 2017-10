Rajoy fa l'última crida al «seny» de Puigdemont abans d'aplicar el 155

El cap del Govern, Mariano Rajoy, va fer ahir una última crida al «seny» del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè abans de les 10 del matí d'avui respongui que no ha declarat la independència de Catalunya i així evitar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

En espera d'aquesta resposta, l'Executiu ultima les mesures i els terminis per posar-les en marxa tant amb el PSOE com amb Ciutadans, i apunta que Puigdemont podria evitar-les si, per exemple, convoqués eleccions anticipades sense que hi hagués una declaració d'independència pel mig.

Va ser a la sessió de control al Govern del ple del Congrés on Rajoy va instar Puigdemont al fet que, davant la resposta que ha de donar, actuï amb «seny, equilibri» i pensant en l'interès general. Ho va fer en resposta a una pregunta del diputat del PDeCAT Jordi Xuclà, qui va advertir que l'aplicació del 155 no resoldria el problema, seria «un greu error» i el «fracàs de la política i el diàleg», i la seva aplicació efectiva és «més que dubtosa i difícil».

Rajoy va demanar a Xuclà que en el seu partit facin un esforç per convèncer el president de la Generalitat que no creï més problemes dels que ja ha creat perquè, «si no –va dir–, obligarà el Govern a prendre decisions que seria millor no fer-les mai». Creu que és fàcil la resposta que ha de donar Puigdemont a si ha declarat o no la independència, i va ressaltar que, si ho ha fet, el Govern està obligat per la Constitució a actuar.

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, en resposta a una altra pregunta del líder de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar que l'Executiu consultaria el PSOE i Ciutadans abans d'aplicar el 155 perquè vol tenir un ampli suport al Congrés, a més de la majoria absoluta que necessita al Senat.