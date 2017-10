El Suprem rebutja la suspensió cautelar de la intervenció de les finances de la Generalitat

El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de la Generalitat de Catalunya de suspendre cautelarment la intervenció dels comptes catalans acordada pel govern espanyol mentre resol el fons dels recursos interposats per l'executiu català. En dues interlocutòries, l'alt tribunal no accepta els arguments de la Generalitat per aconseguir que suspengués l'ordre de l'executiu espanyol en considerar que no hi ha cap risc perquè es produeixin perjudicis irreparables. "Ni es produeixen efectes irreversibles, ni és impossible executar una hipotètica sentència anul·latòria de l'acord impugnat", resolen els magistrats, que també destaquen la necessitat que els fons públics obtinguts a través del FLA s'han d'ajustar a dret i no a "finançar una activitat inconstitucional", en referència al referèndum.

La interlocutòria afegeix que l'interès general i el de tercers exigeix que l'acord es compleixi per "assegurar la prestació dels serveis públics i preservar l'estabilitat pressupostària", ja que en cas contrari els perjudicaria possiblement de forma "irreparable".

D'altra banda, l'alt tribunal indica que en el judici limitat que comporta decidir sobre la suspensió d'una mesura cautelar, on no s'analitza el fons de l'assumpte plantejat als recursos, no s'aprecia de forma clara els arguments de la Generalitat contra els acords del govern i Hisenda com una falta de motivació, desproporció i arbitrarietat de les mesures, falta de cobertura legal o sostracció de competències al Tribunal Constitucional ni la vulneració de l'autonomia financera de Catalunya.

El passat 27 de setembre, l'alt tribunal també va tombar la suspensió urgent de les dues ordres del Ministeri d'Hisenda que suposaven la intervenció de la finances catalanes. Aleshores, Podem va presentar una petició per a la suspensió cautelaríssima perquè sostenia que no s'havien acreditat les circumstàncies d'especial urgències exigides per la llei per adoptar una mesura d'aquest tipus, que s'hagués executat sense escoltar les parts i en 48 hores.