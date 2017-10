Tusk sobre Catalunya: «no hi ha marge per a cap mediació o iniciativa internacional»

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha afirmat en roda de premsa durant la cimera que reuneix els caps d'estat i de govern dels 28 a Brussel·les que "no hi ha marge" per una mediació o qualsevol "acció" o "iniciativa" internacional sobre la situació política a Catalunya. "La posició de les institucions i els estats membres és clara", ha dit en aquest sentit. Amb tot, ha reconegut que la situació a Espanya "és preocupant" i que està en contacte "permanent" amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Davant la pregunta d'un periodista sobre si al marge de la reunió els líders europeus han parlat o tenen previst parlar amb Rajoy de Catalunya, Tusk ha dit que no espera "un ampli debat" sobre la qüestió. "No és a l'ordre del dia", ha afegit. "Tots nosaltres tenim les nostres avaluacions, emocions i opinions però des del punt de vista formal no hi ha espai per a una intervenció de la Unió Europea", ha conclòs.