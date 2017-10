Un grup ultradretà valencià fa un escarni a casa de Mònica Oltra

La vicepresidenta del Govern valencià, Mònica Oltra, presentarà una denúncia per l'«acte intimidatori» que va patir dimecres a la nit davant el seu domicili per part d'un grup de «feixistes» perquè considera que «això no va tenir res a veure amb el dret d'expressió, ni el de reunió».

En declaracions als mitjans de comunicació abans de l'inici del ple de les Corts, Oltra va agrair la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i va subratllar la necessitat de «defensar-se amb les eines de l'Estat de dret».

«Hi havia persones conegudes, com José Luis Roberto (líder del partit ultradretà España 2000), una persona perillosa, vinculada al feixisme a València des de fa anys, amb connexions terribles, no només ideològiques, i jo per descomptat protegiré la meva família, i també tots els qui volem viure en llibertat», va apuntar Oltra.

La vicepresidenta va agrair, també, les trucades rebudes per part del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i del delegat del Govern a València, Juan Carlos Moragues, amb qui va mantenir, segons va explicar Oltra, «una conversa molt edificant sobre la contundència amb la qual s'ha d'actuar contra els feixistes».

La Guàrdia Civil ha obert una investigació sobre aquests fets i ja ha identificat uns quants dels seus autors, segons va anunciar ahir Moragues.