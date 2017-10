May promet que facilitarà l'estada dels comunitaris

La primera ministra britànica, Theresa May, va prometre ahir «facilitar» l'estada dels comunitaris al Regne Unit després del Brexit, i alhora va assegurar que el consens amb la UE en aquesta matèria està «molt a prop».

May va penjar a Facebook una carta oberta als més de tres milions d'expatriats de la Unió Europea (UE) residents en aquest país, que va ser interpretada com un intent de desbloquejar la negociació amb Brussel·les davant la reunió d'ahir del Consell Europeu.

En la seva missiva, explica que es farà «el més simple possible» i menys costós el procés de registre dels comunitaris amb dret a la residència permanent, i podran participar en un «grup d'usuaris» per determinar-ne el funcionament. Ja no se'ls exigirà demostrar que tenen accés a una assegurança mèdica, s'abaratirà el procés burocràtic i se simplificarà per als que ja hagin obtingut la targeta de residència permanent, indica el text. May assenyala que plantejarà als socis comunitaris que els tràmits es facilitin també per als britànics residents al continent. «He estat clara durant aquest procés en què els drets dels ciutadans són la meva primera prioritat, i sé que els meus col·legues tenen el mateix objectiu: salvaguardar els drets dels nacionals de la UE que viuen al Regne Unit i els britànics que viuen a la UE», afirma.

May subratlla que els comunitaris fan «una enorme aportació al país», i incideix que vol que tant ells com les seves famílies «puguin quedar-se». «No puc ser més clara: els ciutadans de la UE que resideixen legalment al Regne Unit avui podran quedar-se», manté. May opina que, «amb flexibilitat i creativitat» per les dues parts, la negociació sobre els drets dels ciutadans pot finalitzar «en les pròximes setmanes».

Dimarts, la ministra de l'Interior, Amber Rudd, va anunciar que al final del 2018 el Govern començarà a registrar els ciutadans de la UE amb residència permanent i va dir que la «posició per defecte» que adoptarà l'Estat en rebre les sol·licituds és la d'«acceptació».