El rei defensa que les «legítimes» institucions democràtiques resoldran «l'inacceptable intent de secessió»

El rei Felip VI ha afirmat que les "legítimes" institucions democràtiques de l'Estat espanyol resoldran "l'inacceptable intent de secessió" que es viu "en una part del seu territori nacional". El màxim representant de l'Estat ho ha dit aquest divendres a Astúries, el dia abans que el govern espanyol es reuneixi de forma extraordinària per decidir com s'aplicarà a Catalunya l'article 155 de la Constitució, de supressió de l'autonomia. Felip VI ha afirmat que les eines que s'utilitzaran per resoldre el conflicte estaran "dins del respecte a la Constitució i atenint-se als valors i principis de la democràcia parlamentària" espanyola.

El discurs del monarca en el marc de l'entrega dels premis Princesa d'Astúries ha durat prop de mitja hora, i l'al·lusió al conflicte català ha arribat a la part final. Felip VI s'ha referit al projecte sobiranista català com a "inacceptable intent de secessió" i ha afirmat que cap projecte "de progrés i llibertat" es pot basar en la "desafecció, ni en la divisió, sempre dolorosa, esquinçadora, de la societat, de la família, dels amics". També ha advertit que cap projecte pot conduir a "l'aïllament o a l'empobriment d'un poble".

El Rei ho ha dit al Teatre Campoamor d'Oviedo davant d'un auditori ple d'autoritats, entre les quals el president del Parlament europeu, Antonio Tajani, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker. Els tres hi eren com a representants de la Unió Europea (UE), que ha estat guardonada amb el premi Princesa Sofia a la concòrdia, però Felip VI ha aprofitat per afirmar que la seva presència a l'auditori simbolitzava "el compromís, el suport i la solidaritat" de la UE amb Espanya, amb el seu sistema constitucional i amb el seu estat social i democràtic de dret.

Felip VI ha recordat en el seu discurs els principis fundacionals de la Unió Europea, de la qual ha dit que volia tornar a milions de ciutadans, després de les dues guerres mundials, l'"esperança d'assolir una vida digna regida per la llibertat, la democràcia i el dret". I ha subratllat que recordava aquests principis per no fer mai "un pas enrere cap al sectarisme, l'arbitrarietat i la divisió. Cap a l'horror". També ha recordat que la UE ha fet "possible" l'etapa més llarga de "pau" de l'Europa moderna.