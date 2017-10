Salellas (CUP): «Hem d'aconseguir que l'estructura funcionarial faci impossible aplicar el 155»

El diputat de la CUP Benet Salellas ha apostat per aconseguir que l'estructura funcionarial faci impossible i inaplicable l'article 155 de la Constitució. "Més enllà del que pot fer un conseller, que té un valor simbòlic, nosaltres el que hem d'aconseguir, si venen a intervenir els nostres departaments, és que això sigui inaplicable", ha defensat en declaracions a TV3. Salellas no ha donat detalls sobre el format en què el Parlament pot declarar la independència, i s'ha limitat a dir que "tot està molt verd". Això sí, ha defensat que s'ha de donar un "missatge clar", a diferència del que va passar el passat 10 d'octubre. En aquest context, ha defensat que la república catalana és "l'única possibilitat d'autodefensa davant els atacs de l'estat espanyol" i ha descartat avançar les eleccions constituents, que la llei de transitorietat fixa per d'aquí sis mesos.

Pel que fa a l'aplicació del 155, Salellas ha considerat que no s'hauria de buscar tant quina posició ha de tenir la d'un conseller o consellera, sinó que l'estructura funcionarial faci impossible aplicar la intervenció. "Nosaltres el que hem d'aconseguir és que, si aquesta gent ve aquí a intervenir els nostres departaments, això sigui impossible i inaplicable", ha refermat.

Preguntat per si hi ha alguna circumstància que faria avançar les eleccions constituents, Salellas ha respost que no i ha argumentat que després de proclamar la república "s'ha de consolidar i fer-la efectiva" i, per tant, ha defensat que no seria convenien obrir un procés electoral. Així doncs, ha apostat perquè es compleixi el termini de sis mesos que estableix la llei de transitorietat jurídica.

Tot i no voler avançar el contingut de les converses amb JxSí sobre com s'ha de materialitzar la declaració d'independència, ha confirmat que hi ha contactes amb sectors de Podem i EUiA. I ha contraposat l'actitud d'aquests sectors amb la de BComú, que a Barcelona governa amb el PSC.

Salellas també ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la seva "posició unilateral" del passat 10 d'octubre i ha assegurat que no s'han reunit amb ell des d'aquest dia. "Nosaltres diem que la república catalana és l'única possibilitat d'autodefensar-nos dels atacs de l'estat espanyol i d'exercir la sobirania de l'1-O", ha refermat.