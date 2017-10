Trapero diu que l'informe de la Guàrdia Civil sobre l'1-O és «en gran part fals»

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va criticar l'informe de la Guàrdia Civil en la seva segona declaració davant la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela dilluns passat. "En gran part són parcials i falsos: ometen gran part de la informació", va assegurar Trapero, sobre els fets relatats per la Guàrdia Civil en la seva ampliació de l'atestat.

Segons la gravació de l'interrogatori que ha publicat el diari 'ABC', el fiscal del cas, Miguel Ángel Carballo, va preguntar al major per l'actitud dels seus agents durant l'1 d'octubre. Davant dels 24 vídeos aportats per la Guàrdia Civil sobre la suposada passivitat dels Mossos, Trapero va dir que no eren representatius. "Són vídeos molt parcials, recullen la situació d'un minut o dos en un col·legi", va al·legar el major, que insistia que no se'n poden treure conclusions, ja que hores després el mateix col·legi potser havia estat tancat per la policia catalana. El cap de la policia catalana va explicar que els Mossos estan analitzant el contingut d'aquests vídeos. Trapero va lamentar que la Guàrdia Civil faci un judici sobre la seva actuació. "Es posen anècdotes amb una mirada que no quadra en res", es va queixar el major davant el fiscal i la magistrada.

A més, a Trapero li sorprèn que l'atestat de la Guàrdia Civil fos del 5 d'octubre, quan els Mossos no havien lliurat encara el seu propi informe a la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que havia ordenat impedir el referèndum. El major va defensar que els Mossos van complir l'ordre d'Armas d'impedir la votació sense alterar la convivència ciutadana. Trapero va revelar que la magistrada del TSJC va expressar verbalment a tots els cossos policials que complissin l'ordre "amb paciència, contenció i garantint en tot moment la pau social". "I així ho vam fer", va assegurar.

L'interrogatori del fiscal a Trapero es va centrar en l'1 d'octubre, tot i que aquesta actuació encara no forma part de la investigació. "Vam canviar els horaris dels Mossos per tenir el màxim de gent; vam fer moltes coses", va dir quan Carballo li va preguntar si eren suficients només dos agents a cada centre. "No és que sigui suficient, és que tensant al màxim el cos és el que teníem, no hi havia més capacitat". "Vam fer el màxim amb els canvis de torn per tenir el màxim de gent en la història del cos", va respondre quan li van qüestionar que no hagués anul·lat les vacances i permisos dels agents.

Per la seva banda, el tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir el dispositiu del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia va assegurar davant Lamela que era Jordi Sànchez, president de l'ANC qui pretenia dirigir l'operatiu. "Sí, Jordi Sànchez va parlar amb mi per entrar els detinguts", va declarar a la magistrada. Segons ell, el president de l'ANC ordenava com i quan podien entrar. S'havia de fer "un passadís de 300 metres, amb dos guàrdies però sempre que fossin de paisà", va relatar l'agent. A més, els arrestats no podien arribar emmanillats, va demanar Sànchez. El tinent de la Guàrdia Civil s'hi va negar: "No era segur entrar així als detinguts, entre un passadís format per jubilats amb una armilla taronja".

De fet, Jordi Sànchez va trucar per telèfon a Trapero per coordinar l'operatiu: "Va trucar a Trapero per veure com es podia solucionar, em pregunta qui sóc jo, l'hi diu, i me'l vol passar al telèfon. Li dic que no, que no he de parlar de res amb el senyor Trapero, que truqui al meu general", va relatar el guàrdia civil, que va qualificar la situació de "surrealista". "Jo parlava amb la intendent (dels Mossos), però Sánchez estava tota l'estona al davant", va assegurar . "Qui dirigia el passadís, Sànchez o la intendent?", va preguntar Lamela. "El senyor Sànchez, sí, sí; era surrealista", va respondre el tinent.

Quan els guàrdies portaven més de 12 hores tancats, ja entrada la nit i acabat el registre, el president de l'ANC els va oferir treure'ls "per la teulada". També va oferir que la "lletrada de l'administració i el personal de paisà podien sortir pel passadís (format pels voluntaris), i li vaig preguntar pels d'uniforme, però em va dir que no".

Finalment, va explicar que durant la concentració, algú va llançar als agents un con que estava dins d'un dels cotxes patrulla de la Guàrdia Civil, cosa que els va fer adonar que alguns dels concentrats havien accedit als vehicles. Immediatament van avisar la intendent dels Mossos que dins "hi havia armes", i aquesta ho va comunicar als seus superiors. "Va passar alguna cosa?", va preguntar el fiscal. "No", va respondre l'agent.