El Banc d'Aliments busca 25.000 voluntaris i una nau per al Gran Recapte

El Banc d'Aliments ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir almenys 25.000 voluntaris i una nau per emmagatzemar els aliments que es recolliran en el Gran Recapte, que aquest any se celebrarà els dies 1 i 2 de desembre. El president de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, Joan Vila, ha assegurat en la presentació de la campanya que es pretén arribar a aconseguir les xifres de l'any passat, «4.374 tones d'aliments bàsics -en especial oli, llet i conserves- i més de 26.000 voluntaris».

Per aquest motiu, la campanya d'aquest any se centra a conscienciar la població de la importància del voluntariat ja que, segons el director del Banc, Lluís Fatjó-Vilas, «tot depèn de la ciutadania». Fins finals de novembre, anuncis de televisió i de ràdio i cartells reclamaran la voluntat de les persones, amb les intervencions de 15 persones conegudes i anònimes que contestaran a la pregunta «què és per a tu la voluntat?».