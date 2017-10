Comín titlla d'indignes els qui neguen que hi hagués ferits l'1-O

El conseller de Salut de la Generalitat, Antono Comín, va qualificar ahir d'indignes els qui han posat en dubte o han negat que a Catalunya hi hagués ferits a causa de les càrregues de la policia i la guàrdia civil l'1-O. Ahir, coincidint amb una visita de Comín a Manresa, Salut va fer públic un informe en el qual detalla que de l'1 al 4 d'octubre els serveis assistencials van atendre 1.066 persones com a conseqüència de les les càrregues policials.



D'aquestes, 55 van ser ateses a la regió sanitària de la Catalunya central. Concretament als centres d'atenció primària de Calaf, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Súria. També als hospitals de Sant Joan de Déu de Manresa i als d'Igualada i Vic.



Comín va dir ahir a Manresa que amb aquest informe «esperem i entenem que s'acabarà de manera rotunda amb la indignitat de posar en dubte la xifra de persones ateses pels nostres metges». Segons va assegurar «la indignitat d'aquells que han negat les dades no són conscients que qui estaven ofenen no era al departament de Salut, sinó als professionals sanitaris que han fet els diagnòstics i han atès els pacients, i a les persones ateses que han estat víctimes d'aquesta repressió». «Que s'acabi la indignitat de negar la realitat», va afirmar.



Segons l'informe de Salut el mateix 1-O, 991 persones van requerir assistència mèdica. Els van atendre els Serveis d'Emergència Mèdica (SEM), hospitals, urgències de primària (CUAP) o centres de primària. 214 va rebre cures del SEM i la resta es van repartir en 38 hospitals, 40 CAP i 14 CUAP de Catalunya. 64 d'aquestes persones van patir crisi d'angoixa.



Comín va explicar que els dies posteriors hi va haver un goteig de casos. «Fins el 4 d'octubre, que és quan vem aturar el recompte de lesionats, van anar a centres de salut 75 persones més. Això fa que l'univers de persones ateses fins el 4 d'octubre amb motiu de les càrregues policials sigui de 1.066».



Un 5 % del total van patir incisions, un 43 % contusions i un 38 % policontusions. 5 van patir lesions greus com el cas d'un infart de miocardi al mig d'una càrrega, la pèrdua de visió d'un ull per una bala de goma i encara hi ha una persona ingressada per una fractura complicada de fèmur.



De les persones ferides el mateix dia 1-O, 23 tenien més de 79 anys i dos eren nens menors d'11, segons les dades de l'informe de Salut. Més de la meitat dels ferits té entre 41 i 65 anys.