La CUP demana als funcionaris que facin impossible aplicar el 155

El diputat de la CUP Benet Salellas va apostar per aconseguir que l'estructura funcionarial faci impossible i inaplicable l'article 155 de la Constitució. «Més enllà del que pot fer un conseller, que té un valor simbòlic, nosaltres el que hem d'aconseguir, si venen a intervenir els nostres departaments, és que això sigui inaplicable», va defensar en declaracions a TV3. Salellas no va donar detalls sobre el format en què el Parlament pot declarar la independència, i es va limitar a dir que «tot està molt verd». Això sí, va defensar que s'ha de donar un «missatge clar», a diferència del que va passar l'1-0 d'octubre. En aquest context, ha defensat que la república catalana és «l'única possibilitat d'autodefensa davant els atacs de l'estat espanyol» i va descartar avançar les eleccions constituents, que la llei de transitorietat fixa per d'aquí sis mesos.



