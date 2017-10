Identifiquen 800 turistes per denunciar falses intoxicacions a les Balears

La Policia Nacional ha identificat uns 800 turistes britànics suposadament afectats per intoxicacions alimentàries a les Balears en l'operació Hook, que investiga falses reclamacions contra hotels.

Aquests turistes van presentar reclamacions a través de 77 despatxos d'advocats que haurien orquestrat un possible entramat criminal basat en falses denúncies que han generat importants perjudicis econòmics al sector turístic balear i espanyol, segons va informar el ministeri de l'Interior. Les actuacions s'emmarquen en la causa dirigida pel Jutjat d'Instrucció 2 de Palma, que investiga la comissió d'un possible delicte d'estafa en massa per les reclamacions fraudulentes de suposats problemes gàstrics per part de turistes anglesos que van viatjar a Espanya mitjançant operadors turístics i en règim de tot inclòs.

Des del gener del 2016 i fins al final d'aquest estiu s'han rebut a les Balears reclamacions per un import proper als 4 milions de lliures esterlines (gairebé 4,5 milions d'euros), un increment de fins al 700% respecte al volum d'anys anteriors.

Segons la policia, només un escàs percentatge dels reclamants van anar al metge, ja que la legislació anglesa –a la qual se sotmeten aquestes qüestions per imperatiu contractualment–, és molt favorable al consumidor i n'hi ha prou amb presentar un simple rebut de compra d'un medicament per justificar que hi ha hagut una intoxicació.