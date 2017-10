La jutgessa que investiga el cas del petit Nicolás imputa a set policies

La jutge que investiga Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el petit Nicolau, va citar com a investigats a set policies que integraven la comissió judicial que va posar en marxa l'anterior magistrat, en el marc d'una nova peça oberta recentment i que ha declarat secreta. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) van informart que la titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Madrid, María del Pilar Martínez, ha obert la peça separada dins del conegut com a cas Nicolás, i ha declarat el secret d'aquestes actuacions.

En el si d'aquesta peça la magistrada ha cridat a declarar com a investigats a set agents que conformaven la comissió judicial, dissolta al juliol, que va ajudar durant mesos a l'anterior titular del Jutjat, Arturo Zamarriego, a investigar l'enregistrament d'una reunió entre agents de Policia i del CNI sobre el jove. En ser declarada secreta no han transcendit més dades sobre el delicte que s'imputa als agents ni el moment de la seva declaració. Aquesta decisió la pren la jutgessa després que a principis d'octubre els funcionaris que integraven la comissió lliuressin al jutjat la documentació que se'ls havia requerit i nombrós material -com equips informàtics i vehicles-, segons una providència a la qual ha tingut accés Efe.