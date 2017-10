Mas veuria «letal» unes eleccions sense elspartits independentistes

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas (PDeCAT), ha advertit que seria «letal per a Catalunya» que l'Estat espanyol forcés la convocatòria d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, acollint-se a l'article 155 de la Constitució, i els partits independentistes no s'hi presentessin.



En una entrevista amb el diari Ara, Mas va puntualitzar que aquesta qüestió encara no ha estat debatuda en el si del PDeCAT, però sí que va opinar que la configuració d'un Parlament sense presència de diputats independentistes seria «un molt mal final» del procés sobiranista.



Mas no veu «unes eleccions convocades per l'Estat on només es presentin els partits que volen la dependència de l'Estat»: «Aquesta opció no la tindria en compte perquè crec que és letal per a Catalunya», va alertar l'expresident. Segons Mas, «no seria assumible» que «tot això acabés amb un Parlament on només hi fossin presents els partits que defensen la dependència de l'Estat espanyol».



Mas no va donar per fet que l'Estat acabi aplicant l'article 155, perquè «fins que no es reuneixi el Senat» per aprovar aquesta mesura no cal perdre «l'esperança que en algun moment s'arribi a obrir un diàleg».



«En algun moment el diàleg i la negociació seran absolutament imprescindibles», va remarcar l'expresident de la Generalitat, que va assegurar que hi ha «persones que han intentat obrir aquesta bretxa de diàleg», encara que de moment s'han trobat amb un «bloqueig» a Madrid, on «no s'accepta la realitat catalana actual», amb un Parlament de Catalunya on hi ha majoria absoluta de diputats independentistes. Així, Mas va carregar contra el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, per no atendre l'oferta de diàleg de Carles Puigdemont.