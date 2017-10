Oltra demana que no s'equiparin els 'escraches' amb l'assetjament feixista

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, va instar ahir a no equiparar els escraches dels que van dir «prou» als suïcidis de persones desnonades per bancs rescatats amb diners públics amb l'assetjament i les amenaces feixistes que ella i la seva família van patir al seu domicili.

En la roda de premsa posterior al ple del Consell, Oltra va assegurar que ella no va patir un escrache al seu domicili, sinó que uns feixistes amb màscares de l'assassí en sèrie de la pel·lícula Scream i amb la música de l'himne nacional i lletra franquista la van intentar «amenaçar i acovardir».

Per a Oltra, això no és comparable «amb les reivindicacions d'un col·lectiu social que en un moment donat va dir 'prou' que en aquest país la gent se suïcidés llançant-se per les finestres perquè els bancs els feien fora de les seves cases mentre se'ls rescatava amb diners públics». «Qui compari això dóna cobertura al feixisme en aquesta societat, i per tant està alimentant una de les amenaces més grans que pot tenir la democràcia», va afirmar la vicepresidenta, que va advertir que així es dóna «cobertura a nazis i feixistes que van a una manifestació pacífica i obren el cap a la gent», en al·lusió al que va passar el 9 d'Octubre a València.

El Govern valencià va presentar ahir una denúncia davant la Fiscalia perquè investigui l'assetjament que va patir Oltra perquè pot suposar un delicte d'assetjament, d'odi o de desordre públic.