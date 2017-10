Puja a 44 el nombre de morts en els incendis de Portugal

El nombre de morts en els incendis desfermats al centre i nord de Portugal es va elevar a 44 després de la mort d'un ferit que estava hospitalitzat, segons va informar ahir a Efe la portaveu de Protecció Civil, Patrícia Gaspar. Aquesta actualització augmenta en una víctima l'últim balanç de Protecció Civil, ofert dijous, que xifra en prop de 70 els ferits, més d'una desena d'ells en estat greu.

L'onada d'incendis, que va comptabilitzar diumenge i dilluns passats més de 700 focs, va ser controlada dimarts gràcies al descens de les temperatures i a l'arribada de les precipitacions.

La tragèdia ja s'ha cobrat la primera víctima política, la ministra d'Administració Interna, Constança Urbà de Sousa. La dimissió va ser anunciada dimecres.

El Govern del socialista António Costa haurà d'afrontar no només una remodelació sinó també una moció de censura del partit més a la dreta del Parlament portuguès, el CDS, que es votarà dimarts que ve en el Legislatiu.

D'altra banda, milers de portuguesos protagonitzaran avui manifestacions pacífiques i apolítiques a les principals ciutats del país per mostrar el seu pesar pels incendis i exigir solucions que evitin noves tragèdies. Les convocatòries van ser llançades a través de les xarxes socials en ciutats com Lisboa, Porto i Coimbra. També estan convocades manifestacions a les capitals dels districtes més afectats pels focs, com Guarda, Aveiro, Leiria, Viseu, Braga, Viana do Castelo, Vila Real i Bragança, entre d'altres. Els convocants insisteixen que volen que siguin manifestacions pacífiques i sense color polític per mostrar la «lluita, vergonya i desil·lusió» del poble portuguès amb el que ha passat en els últims mesos, segons els convocants de les manifestacions. Davant els més de cent morts a les onades d'incendis del juny passat a Pedrogao Gran i del diumenge passat al centre i nord del país, els convocants esperen que les protestes, convocades sota el lema «Portugal contra els incendis», es converteixin en un «prou d'inoperància i prou de negligències».