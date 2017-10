Santpedor i Puig-reig també declaren persona non grata Rajoy i altres polítics

Com altres municipis, Santpedor i Puig-reig s'han sumat a les mostres de rebuig contra el president espanyol, Mariano Rajoy, per l'actitud repressiva de l'estat a Catalunya, i l'han declarat persona non grata.



A Santpedor, la posició del ple de dijous al vespre va ser unànime, i a banda de Rajoy, també són persones non grates tots els seus ministres; el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo; el tinent-coronel Diego Pérez de los Cobos, i el rei Felip VI. A Puig-reig, el ple es va fer ahir al matí, i les mostres de rebuig es van recollir en una moció en 14 punts, en què Rajoy i Millo (del qual es demana la dimissió) també van ser declarats persones non grates, a banda de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria, i el fiscal general de l'estat, José Manuel Maza. Es va reprovar la manca d'actuació del rei.



Tots dos plens van condemnar l'empresonament de Sànchez i Cuixart i en van demanar la llibertat, i van fer un clam a Europa.