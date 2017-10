La UE veu un«progrés insuficient» en les negociacions sobre el Brexit

Els líders de la Unió Europea (UE) van acordar divendres començar els treballs per preparar les negociacions sobre la seva relació amb Londres després del Brexit, tot i que aquestes no poden començar encara. La declaració permet a la primera ministra britànica, Theresa May, tornar al seu país amb un missatge d'«optimisme»,

«Encara que el progrés no és suficient, això no vol dir que no hi hagi cap progrés. El Consell ha acordat començar la preparació interna per a la discussió sobre el marc per a la futura relació i els acords transitoris», va dir el president del Consell Europeu, Donald Tusk , en la roda de premsa al final de la cimera de caps d'Estat i de Govern de la UE.

Els líders es van reunir ahir sense el Regne Unit per aprovar les seves conclusions sobre l'estat de les negociacions per al Brexit, després d'haver escoltat a la nit la posició britànica exposada per May. Els 27 van constatar que no s'han produït els avenços suficients en els punts prioritaris de la primera fase de la negociació –la dedicada a tancar un acord de sortida– com per passar a la segona etapa, crucial per a Londres, en la qual es definirà la futura relació entre ells.

No obstant això, van voler llançar un missatge «positiu», reconeixia Tusk, en emfatitzar els progressos assolits fins ara i començar els treballs per preparar la segona fase de les negociacions, a la qual confien poder donar llum verd el proper desembre.

«El meu sentiment després de la meva reunió amb la ministra May és que tots dos costats presenten només bona voluntat», va dir el president del Consell Europeu, que va insistir que els 27 donaran suport a les negociacions de manera «positiva i constructiva».

Davant del positivisme de Tusk, que ell mateix va qualificar d'«obligació», el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va assenyalar que sí que pot parlar-se de «punt mort» en les negociacions i va carregar contra el Govern de May per plantejar la perspectiva de concloure la negociació sense acord.

«Mentre al Regne Unit alguns defensen la causa del «no acord», ningú no explica en detall el que això vol dir», segons Juncker, que va insistir que la Comissió «fa tot el possible per arribar a un compromís correcte, equilibrat i just» amb Londres.

El missatge dels líders va permetre a May declarar-se «optimista» per haver aconseguit que s'iniciïn els treballs preparatoris i per les possibilitats d'aconseguir una «associació especial» amb la UE, alguna cosa crucial per a la mandatària britànica en un moment en què pateix gran pressió interna per part dels euroescèptics.

«Els europeus –va afirmar– compartim els mateixos valors, però també desafiaments comuns, com la seguretat i la defensa o la immigració, sobre els quals haurem de seguir treballant junts», i va donar algunes pistes de per on vol que vagi la futura associació, més enllà del lliure comerç amb la Unió.



La factura del divorci

Malgrat les mostres de bona voluntat de tots dos costats, continua sense resoldre's l'escull de la factura del divorci, el punt més conflictiu dels tres considerats prioritaris per clausurar amb èxit la primera fase negociadora. Els altres dos són els drets dels ciutadans i la situació de la frontera amb Irlanda del Nord.

Els 27 demanen a May que concreti en una proposta el compromís, expressat el setembre passat a Florència, de respectar les seves obligacions financeres després de la seva retirada de la Unió Europea, però Londres insisteix que la factura formarà part de l'acord sobre la futura relació.

El president francès, Emmanuel Macron, va assegurar que perquè la negociació progressi cal que el Regne Unit faci «un esforç financer important» i, tot i que va reconèixer els «gestos d'obertura» de May a les últimes setmanes, recorda que «queda molta feina per fer «per passar a la segona etapa.