El Barça dóna el seu «suport» a les institucions catalanes

Els socis compromissaris del FC Barcelona van cridar «Llibertat!» i van interrompre un discurs improvisat del president, Josep Maria Bartomeu, quan aquest va donar el seu suport incondicional a la Generalitat, després d'haver-se posat en marxa la intervenció dels òrgans de govern catalans i iniciar-se el tràmit per aplicar l'article 155 de la Constitució.



Un cop acabat el recés, després de la primera part de l'assemblea de compromissaris del FC Barcelona, Bartomeu va prendre la paraula: «Vull fer un comentari sobre la situació que viu Catalunya. El Barça sempre ha estat al costat del poble de Catalunya i de les seves institucions, així que, avui, davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, hem de reiterar el nostre suport absolut a les institucions democràtiques catalanes, escollides pels seus ciutadans».



Després d'haver estat interromput pels aplaudiments i càntics dels compromissaris, Bartomeu va seguir: «També volem expressar el nostre suport i solidaritat a tots els estaments afectats i als mitjans de comunicació públics. Ara, més que mai, cal calma. Qualsevol reacció ha de ser cívica i pacífica, també al Camp Nou».



El president del Barça va instar novament al diàleg: «Ara més que mai insistim en la nostra aposta pel diàleg com a única via possible per trobar la solució que viu Catalunya».



Bartomeu també va defensar la independència de l'entitat davant les pressions que ha rebut les últimes setmanes, i va assegurar que el Barça «no pot ser un instrument manipulable per part de ningú». Després, el president del Barça va assenyalar que és «inadmissible» que en un estat de dret «hi hagi persones empresonades per les seves idees polítiques», en al·lusió als líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmniu Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament. Una posició del president que va provocar aplaudiments entre els socis.



A més, Bartomeu va subratllar que el Barça vol ser a la Lliga i que la seva participació «està assegurada», ja que la «viabilitat del club» passa per mantenir el vincle amb el torneig del qual és fundador. I va defensar la posició del club davant els actes violents del dia del referèndum: «El dia 1 d'octubre va tenir lloc una situació d'excepcionalitat i es va jugar a porta tancada, encara que hi va haver socis que reclamaven que no es jugués. Ha estat la decisió més difícil que he hagut d'adoptar des que sóc president».