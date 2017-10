CCOO denuncia 'policies camuflats' a TVE a Sant Cugat

ACN Barcelona .- La secció sindical de CCOO a TVE Sant Cugat ha denunciat la "presència de policia camuflada" entre els treballadors de les instal·lacions, un fet que ha generat "inquietud entre els treballadors". Segons el sindicat aquests "individus porten uns dies" a les instal·lacions, utilitzen els serveis com ara la cafeteria i altres dependències de l'empresa i "van armats".

En un comunicat el sindicat explica que aquest divendres van demanar explicacions al subdirector de CRTVE a Catalunya i no els va aclarir "res". Els treballadors es queixen que "ni la Direcció del centre ni els responsables de la seguretat s'han posat en contacte amb els representats dels treballadors per informar-los i reclamen que se'n vagin.

Els representats dels treballadors diuen desconèixer el motiu pel qual agents dels cossos de seguretat de l'estat estan a l'empresa o "quina és la seva missió". Però creuen que si es tracta de "vigilar la pluralitat, independència i veracitat" de les informacions que "imposen" el director de TVE, el del centre de Sant Cugat o el d'Informatius estan "segurs que ja compten amb proves suficients" per "apartar-los dels llocs de comandament d'un servei públic que és de tota la ciutadania i no del govern del PP".

Si es tracta d'"assegurar-se" que els periodistes continuaran treballant "de la mateixa manera" "ja poden marxar" perquè els treballadors "mai han deixat de complir amb les seves obligacions". I si hi són per "protegir determinades persones" que "estan fent molt de mal al prestigi de RTVE, poden marxar, ja que al final de l'any sortiran per la porta de darrera per no tornar".