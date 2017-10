Dastis assegura que moltes imatges de violència policial durant l'1-O son "falses"

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat que la majoria d'imatges de violència policial durant l'1-O a Catalunya són "falses". "No crec que hi hagi cap situació brutal. Crec que, de moment, s'ha demostrat que moltes d'aquestes imatges són falses", ha asseverat Dastis en una entrevista aquest diumenge al programa de la BBC 'The Andrew Marr Show'. "Si hi va haver algun ús de la força, aquest va ser un ús limitat i provocat pel fet que es va impedir als cossos i forces de seguretat de l'Estat que complissin les ordres dels tribunals", ha puntualitzat el ministre d'Exteriors davant la sorpresa de l'entrevistador. "No dic que totes les imatges siguin falses, però algunes ho són. Hi va haver moltes informacions alternatives i fake news en relació a l'1-O. I com he dit abans, no es va fer un ús de la força deliberat, sinó provocat", ha conclòs Dastis.