Forcadell denuncia que Rajoy ha traspassat tots els límits

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va afirmar ahir que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, «ha traspassat tots els límits» amb l'anunci d'un «cop d'Estat de facto». Per a Forcadell, l'aplicació de l'article 155 «cau en la més flagrant inconstitucionalitat».



En una declaració institucional a la cambra catalana després de les mesures acordades ahir pel Govern, Forcadell va opinar que «no els acompanyen ni la legalitat, ni la legitimitat política», ni disposen «del suport d'una majoria dels catalans». Va continuar dient que els «que s'omplen la boca parlant de la Constitució cauran en la més flagrant inconstitucionalitat en pretendre suspendre la democràcia a Catalunya».



La presidenta del Parlament va criticar que Rajoy hagi respost a l'oferta de diàleg del Govern amb una «enorme irresponsabilitat política» amb la qual «ha traspassat tots els límits» amb l'únic objectiu de «decapitar les institucions catalanes i apropiar-se'n».



En opinió de Forcadell, s'ha donat un «cop a la democràcia» a l'Europa del segle XXI amb l'objectiu «d'eliminar un govern elegit democràticament», un «cop autoritari» per part d'un Estat membre de la UE. Per tot això va garantir que «no farem ni un pas enrere», perquè els catalans ens van elegir democràticament com a «legítims representants», i és a ells «a qui ens devem».