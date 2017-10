El Govern encapçala la manifestació per la llibertat dels «Jordis»

Milers de persones, amb el president de la Generalitat i el Govern al capdavant, es van manifestar ahir a la tarda al centre de Barcelona en contra de la decisió del Govern d'aplicar l'article 155 a Catalunya i demanar la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Unes 450.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó amb crits d'independència i llibertat en una concentració convocada per la Taula per la Democràcia, de la qual formen part l'ANC i Òmnium, així com els sindicats. Societat Civil Catalana calcula que n'hi havia 85.000.



La protesta va discórrer sense incidents i amb el lema «Llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En defensa dels drets i les llibertats». Es va celebrar poques hores després que el Govern central anunciés la seva proposta d'aplicar l'article 155 de la Constitució, que implicarà la destitució del president, Carles Puigdemont; del vicepresident, Oriol Junqueras; i del Govern en ple, amb un horitzó electoral a Catalunya d'un màxim de sis mesos, inicialment.



Els assistents duien estelades i pancartes i cartells amb lemes com «llibertat», «democràcia», «Help Catalonia» i «República ara», així com molts eslògans en anglès que reclamaven una mediació internacional. També hi va haver càntics en defensa de TV3.



Carles Puigdemont, que al principi no tenia previst assistir-hi; Oriol Junqueras; els consellers del Govern; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i dirigents polítics com l'expresident català Artur Mas (PDeCAT), així com dels Comuns, Xavier Domènech i Albano-Dante Fachin, es van situar a la segona capçalera de la manifestació, ja que van estar precedits per una altra, a l'altura de la Gran Via, amb representants de les entitats sobiranistes, com el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro; i el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.



Precisament, els dirigents d'Òmnium i l'ANC van afirmar que malgrat la decisió de l'Executiu d'aplicar el 155 «cap govern no pot suspendre la sobirania popular» de Catalunya, ja que «les institucions som nosaltres», els catalans. «No passaran», va afirmar.



Abans de finalitzar la convocatòria, l'actriu Lloll Bertran va llegir un manifest en el qual va fer una crida a la ciutadania a seguir mobilitzant-se per «defensar Catalunya i les seves institucions, democràticament escollides», i va exigir la llibertat dels líders d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats per l'Audència Nacional acusats de sedició pel seu paper en la manifestació davant la conselleria d'Economia el setembre passat.



Bertran va explicar que el manifest s'havia refet al llarg del dia per incloure-hi el rebuig a la decisió del Consell de Ministres d'aplicar l'article 155 de la Constitució. «Avui som aquí per rebutjar la decisió del Consell de Ministres de destituir el Govern de la Generalitat, escollit democràticament, i intervenir les institucions catalanes de manera totalment injustificada, i nomenar a dit els seus responsables», va manifestar.



Amb l'expressió «Jordis, us volem lliures i a casa», que va provocar una onada d'aplaudiments dels manifestants, l'actriu va expressar el suport dels concentrats a les empreses, mitjans de comunicació, entitats i persones que els últims dies, segons va subratllar, «han estat perseguides per motius polítics».



Entre els càntics que es van poder sentir durant la tarda n'hi havia contra la intervenció dels mitjans públics: «TV3 serà sempre nostra», va ser un dels lemes més corejats. Els participants a la manifestació, inclosos representants polítics, van lluir llaços grocs en solidaritat amb Sànchez i Cuixart.



Un dels protagonistes inesperats de la mobilització va ser l'helicòpter de les forces de l'Estat, que, cada vegada que passava, s'enduia una xiulada colossal.