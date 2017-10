Pedro Sánchez: 'Que s'activi el 155 dependrà de la decisió última de Puigdemont'

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest diumenge que encara hi ha temps per evitar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i que la seva activació "dependrà de la decisió última de Puigdemont". "Totes les constitucions dels estats membres de la UE tenen el seu propi 155 per afrontar els embats unilaterals per intentar trencar la integritat territorial", ha justificat Sánchez en el discurs de cloenda del congrés del PSOE de Madrid.

"No hi ha hagut en la història política d'Espanya o de Catalunya un autogovern tan intens i profund com el que ha reconegut la Constitució Espanyola, i ningú ha fet tant contra aquest autogovern de Catalunya com el secessionisme", ha carregat el secretari general del PSOE, que considera que "el gran encert de la Constitució és reconèixer que la democràcia i la descentralització van de bracet". "El problema de Catalunya no és Espanya, sinó els seus mals governants", ha puntualitzat Sánchez.