La recuperació del turisme al nord d'Àfrica afecta Espanya

Els grans operadors turístics europeus i sobretot el mercat britànic tornen a mirar al nord d'Àfrica i el Mediterrani oriental, amb unes reserves que creixen el 70% per a aquest hivern i el pròxim estiu. La crisi d'Egipte, Turquia o Tunísia, que es van enfonsar pel terrorisme, han convertit Espanya i les seves costes en un refugi per al turisme internacional. Avui, aquest factor extern toca a la seva fi. Han estat anys de tranquil·litat per a àrees com la Costa Blanca, que va poder assumir l'impacte de la crisi en el consum nacional i realitzar les inversions ajornades per elevar la rendibilitat.

La patronal sectorial Exceltur xifra en 12 milions el nombre de «turistes prestats» per aquests països des del 201, quatre dels quals el 2016. No obstant això, les estadístiques marquen un punt d'inflexió. Turquia i Egipte han registrat una notable recuperació aquest estiu. Després d'uns mesos sense atemptats terroristes, Turquia va créixer el 46,4% al juliol i l'agost; Egipte, el 46,7% al juliol.

Aquestes xifres d'afluència estan darrere de la caiguda de turistes estrangers a Espanya amb paquet turístic. Al juliol i l'agost van descendir el 4,2%, mentre que en les autonomies de sol i platja l'arribada de turistes es va desaccelerar fins al 5,7%.

Segons la patronal Exceltur, Turquia i Egipte han recuperat 3,5 milions de turistes estrangers, la majoria procedents de països asiàtics i de l'est d'Europa. A més, s'aprecia ja una recuperació cap a aquestes destinacions dels comprats emissors claus per a Espanya. Els alemanys a Turquia van créixer el 3,9%; els francesos, el 15,5%; i els italians, el 8,1%.

En aquesta línia, els últims mesos «seran previsiblement testimonis de menys dinamisme del PIB turístic» per diferents factors, entre ells la «gradual tornada a la normalitat de les destinacions turístiques del Mediterrani oriental, del nord d'Àfrica i ciutats europees, que comencen a recuperar part dels turistes perduts».

Els grans corrents del sector apunten a un canvi de cicle. El gegant mundial de la touroperació TUI, que va cancel·lar els seus vols a Tunísia després dels atemptats del 2015 que van provocar la mort de 30 britànics, ha decidit recuperar aquest hivern els vols a aquest país. El seu gran rival, Thomas Cook, ho va anunciar a l'agost. La clau ha estat el canvi de postura del Govern britànic, que ha deixat de considerar perillós desplaçar-se allà.

La indústria reconeix que aquesta és «una de les amenaces de risc» per al turisme de sol i platja espanyol, en paraules de la secretària general de l'associació empresarial Hosbec, Nuria Montes.